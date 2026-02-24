陸十五五聚焦科技實力

經濟日報／ 記者黃雅慧／專題報導

中共在2025年通過十五五（2026-2030年）規劃建議，今年兩會將正式審議，今年也是十五五開局之年，具備承先啟後關鍵。十五五規劃中強調消費、民生，也強調科技實力。

當下，中國大陸正面臨內外雙重挑戰，外有美國科技制裁打壓、全球貿易保護主義盛行、地緣政治波動；內部面臨經濟成長動能弱、產業內捲、內需不振、民眾消費信心不足等問題。

從十五五規劃觀察，東華大學公共行政學系榮譽教授高長認為，未來大陸發展會有三方向：一是科技發展，會特別關注核心技術領域；二是以消費帶動經濟成長；三是擴大制度型開放。他說，雖然十五五跟十四五內容似乎沒有太多變化，但有強調、重視部分，比如科技創新等，因此他認為，大陸官方整體更加重視總需求問題，提高居民消費力，強調需求引領供給。

高長認為，台商未來投資不光商業選擇，要配合北京國家戰略抉擇、產業政策，才能取得入場券。

凱博會計事務所總監梁祥賢認為，大陸產業政策全面轉向新質生產力，過去以規模、效率與成本優勢取勝的製造模式，面臨結構性挑戰。他引用去年台廠上緯新材與智元機器人合作為例，他表示上緯在大陸證監會鼓勵併購重組的政策下，選擇企業併購重組之路，並與智元機器人探索重構新質生產力之路，能帶來些啟示。

