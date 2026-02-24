螞蟻兩 App 用戶逾億

大陸網路科技巨頭爭奪AI入口如火如荼，阿里巴巴的兄弟事業螞蟻集團在AI工具助力下正實現異軍突起，旗下兩大App用戶數均突破1億關口。

支付寶「AI付」繼2月12日支付筆數突破1.2億筆後，用戶數亦超過1億，成為支付筆數與用戶人數雙雙破億AI原生支付產品，意味該產品亦正式進入大規模商用階段；另一款健康APP螞蟻阿福總用戶數也突破1億，成為全球第一大健康AI App。

所謂「AI付」是面向AI時代推出的創新支付體驗，方便用戶在和AI智能體聊天的過程中直接下單付款，達到「一句指令就能點外賣」的AI辦事效率。

目前已在千問、Rokid、瑞幸等多個AI場景上線服務。

在阿里千問App啟動「春節30億免單活動」後，「AI付」加速進入普及快車道。

數據顯示，此前螞蟻阿福已連續多日登頂蘋果App Store下載總榜第一名。螞蟻的AI布局避開AI入口紅海競爭，將重心投入在支付與醫療健康等門檻較高、且強調用戶信任的專業賽道。用技術解決具體場景中的民生痛點，在滿足社會需求的同時構建起商業壁壘。

而螞蟻集團也開發自己的大模型，螞蟻開源近期發佈了百靈大模型2.5版，包括兆級參數的思考模型 Ring-2.5-1T等多款旗艦大模型；旗下的具身智能團隊「靈波科技」也首次開源了LingBot-VLA、LingBot-World等四款模型。