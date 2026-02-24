快訊

年後轉職潮！AI技能成求職標配 看到缺工就跳槽…小心風險

螞蟻兩 App 用戶逾億

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸網路科技巨頭爭奪AI入口如火如荼，阿里巴巴的兄弟事業螞蟻集團在AI工具助力下正實現異軍突起，旗下兩大App用戶數均突破1億關口。

支付寶「AI付」繼2月12日支付筆數突破1.2億筆後，用戶數亦超過1億，成為支付筆數與用戶人數雙雙破億AI原生支付產品，意味該產品亦正式進入大規模商用階段；另一款健康APP螞蟻阿福總用戶數也突破1億，成為全球第一大健康AI App。

所謂「AI付」是面向AI時代推出的創新支付體驗，方便用戶在和AI智能體聊天的過程中直接下單付款，達到「一句指令就能點外賣」的AI辦事效率。

目前已在千問、Rokid、瑞幸等多個AI場景上線服務。

在阿里千問App啟動「春節30億免單活動」後，「AI付」加速進入普及快車道。

數據顯示，此前螞蟻阿福已連續多日登頂蘋果App Store下載總榜第一名。螞蟻的AI布局避開AI入口紅海競爭，將重心投入在支付與醫療健康等門檻較高、且強調用戶信任的專業賽道。用技術解決具體場景中的民生痛點，在滿足社會需求的同時構建起商業壁壘。

而螞蟻集團也開發自己的大模型，螞蟻開源近期發佈了百靈大模型2.5版，包括兆級參數的思考模型 Ring-2.5-1T等多款旗艦大模型；旗下的具身智能團隊「靈波科技」也首次開源了LingBot-VLA、LingBot-World等四款模型。

螞蟻 規模 下載

延伸閱讀

春節AI入口戰異軍突起！螞蟻集團兩App用戶均破億

闖海湖莊園遭擊斃…FBI揭死者為川普「鐵粉」家庭 家屬：他連螞蟻都不敢傷害

不只買大還要會成長…009803報酬指數輾壓大盤！5大因子找出隱形冠軍

Seedance2.0生成「好萊塢片」 美國影業再出手控侵權

相關新聞

科技年貨夯 深圳華強北營收增35%

昨日正月初七是大陸春節假期最後一天，這次春節假期共有九天，為史上最長。此次春節大陸官方促進消費力度十分強勁，能否有力帶動...

核心技術 南韓二次電池 被中國反超

在全球科技競爭持續加劇下，南韓長期引以為傲的核心技術優勢正面臨挑戰。南韓科學技術資訊通信部最新提交的「二○二四年度技術水...

科技年貨 華強北春節營收增

「紅色橫幅醒目亮眼，街巷晝夜人聲鼎沸，多國語言交織迴盪，遊客拖箱打卡，客商攜樣洽談。創客忙碌調試，周邊飯店滿房提示滾動不...

韶關演繹「一度電經濟學」

二十一日大年初五，當千家萬戶盯著手機屏幕搶紅包時，粵港澳（韶關）樞紐智能算力運維中心的用電量一路飆升。機房裡，數十萬台機...

央國企積極代建 藉資源優勢發展

大陸兩大地產研究智庫近期發布報告透露目前穩房市的進度：中指研究院二十日發布房地產代建經營現狀分析報告顯示，央國企積極入局...

重點城市百條商業街 租金跌幅擴大

中國大陸中指研究院發布由大陸重點城市一百條商業街商舖為樣本標的，構成百大商業街商舖租金指數。數據顯示，去年大陸全國十五個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。