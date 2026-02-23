快訊

冬衣不要急著收！這日起2波冷空氣來襲 周末高山還有降雪機會

威力彩頭獎連三摃！下期頭獎保證2億元 大樂透也未開出

北上廣春節文旅成績單出爐！旅遊收入皆有雙位數增長

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
廣東省主打「廣貨行天下」來吸引海內外旅客赴廣東旅遊。圖為廣州天河迎春花市。圖取自21世紀經濟報導
廣東省主打「廣貨行天下」來吸引海內外旅客赴廣東旅遊。圖為廣州天河迎春花市。圖取自21世紀經濟報導

春節九日連假結束，外界關注大陸一線城市文旅消費狀況。其中，上海市共接待遊客2167.21萬人次，年增8.36%（按可比口徑），旅遊消費交易總金額為人民幣256.14億元，年增20.90%；北京市累計接待遊客1984.3萬人次，年增12.8%，實現旅遊總花費人民幣331.4億元，年增15.6%；廣東省接待遊客8,658.9萬人次，較2025年春節假期八天增長8.1%，實現旅遊收入人民幣848.9億元，增長13.9%。

綜合上證報、澎湃新聞報導，上海文旅局23日數據顯示，上海市賓旅館平均客房出租率為50.60%，年增3.10個百分點。

與此同時，上海商務局透露，上海春節期間（2月15日-2月22日），上海全市線上線下消費人民幣603.5億元，年增12.8%；其中，線下消費金額人民幣365.5億元，年增15.4%。線上消費金額238.0億元，年增8.9%。

春節期間，上海持續舉辦「跨年迎新消費季」活動，商圈尋馬、新春美食等六大主題活動。各區拿出真金白銀發放各類消費券，助力文商旅體展深入聯動，全市日均推出300餘項活動；另據銀聯商務數據，春節假期，外地赴滬消費金額人民幣173.9億元，年增5.4%，江蘇、安徽、浙江遊客分別佔比22.6%、11.6%和9.6%。

北京文旅局數據顯示，遊客接待量排名前十的景區（地區）：王府井、奧林匹克公園、天安門地區、西單、亮馬河國際風情水岸、前門大街、天壇公園、什剎海風景區、頤和園、南鑼鼓巷。

21世紀經濟報導，廣東則圍繞文化和旅遊部「歡歡喜喜過大年」主題，結合「廣貨行天下」春季行動、「粵享暖冬 樂遊廣東」消費季等作為特色宣傳，吸引海內外人士赴廣東旅遊。

上海 人民幣 春節 廣東 天安門 一線城市

延伸閱讀

李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

春節AI入口戰異軍突起！螞蟻集團兩App用戶均破億

春節國道交通量與114年相近 壅塞狀況較和緩

相關新聞

春節AI入口戰異軍突起！螞蟻集團兩App用戶均破億

支付寶「AI付」繼2月12日支付筆數突破1.2億筆後，用戶數亦正式超過1億，成為支付筆數與用戶人數雙雙破億AI原生支付產...

北上廣春節文旅成績單出爐！旅遊收入皆有雙位數增長

春節九日連假結束，外界關注大陸一線城市文旅消費狀況。其中，上海市共接待遊客2167.21萬人次，年增8.36%（按可比口...

2025中國大陸大城市商業街店鋪租金續跌 全年下滑0.81%跌幅擴大

中國專業機構今天發布數據顯示，2025全年中國15個重點城市共100條主要商業街店鋪的租金，較前一年下跌0.81%，不但...

大陸春節國旅超熱！飯店住宿、景點門票大爆發 初二至初五訂單增3成

中國大陸九天春節長假期踏入尾聲，阿里巴巴旗下旅遊平台「飛豬」數據顯示，春節假期大陸國內遊訂單量再創新高，其中門票訂單量按...

瑞銀：大陸今年經濟增長目標可能設定在4.5%-5%

中共十四屆全國人大四次會議將於3月5日在北京開幕，大陸國務院總理李強屆時將發表今年度政府工作報告。瑞銀證券首席中國經濟學...

大陸全國兩會將登場 瑞銀：政策空間與「反內卷」走向受矚目

2026年中國「兩會」將於3月4日及3月5日在北京登場，分別召開十四屆全國政協四次會議與十四屆全國人大四次會議。市場高度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。