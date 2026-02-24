重點城市百條商業街 租金跌幅擴大

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國大陸中指研究院發布由大陸重點城市一百條商業街商舖為樣本標的，構成百大商業街商舖租金指數。數據顯示，去年大陸全國十五個重點城市中的一百條商業街，商舖全年租金累計下降百分之○點八一，跌幅較二○二四年累計跌幅擴大百分之○點三九。

中新社報導，二○二五下半年百街商舖平均每日租金每平方米為人民幣二十四點○五元，跌幅較二○二五上半年跌百分之○點四七，跌幅擴大○點一二個百分點。

中指院同時發布大陸全國重點城市主要商圈辦公樓租賃樣本的調查數據。數據顯示，二○二五年部分城市辦公樓供應較二○二四年增加，但需求仍相對乏力，市場供大於求態勢加劇，辦公樓租金延續下跌態勢。

二月二十三日，中指研究院報告顯示，二○二五年，服務消費維持較快成長，尤其是文旅相關消費增速較快，少數位於核心商圈的城市地標性商業街或具備文旅屬性的商業街客流和租金仍相對穩健。

餐飲收入成長放緩，疊加優質購物中心的衝擊，多數商業街經營承壓，租金下行。

