年後轉職潮！AI技能成求職標配 看到缺工就跳槽…小心風險

央國企積極代建 藉資源優勢發展

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸兩大地產研究智庫近期發布報告透露目前穩房市的進度：中指研究院二十日發布房地產代建經營現狀分析報告顯示，央國企積極入局代建，憑藉資源優勢發展迅速；克而瑞報告顯示，去年地方專項債發行規模增長超過人民幣五千億元，主要投向了年內重啟的土地儲備類專項債；此外，大陸國開行日前宣布向都市更新領域發放超人民幣七千億貸款。

新華社報導，二○二五年大陸國開行向城市更新領域發放貸款人民幣七八六三億元，重點支持了城鎮老舊小區整治改造，老舊街區、老舊廠區、城中村等更新改造，城市基礎設施建設改造，城市生態系統修復，城市歷史文化保護傳承等領域。

中指研究院報告顯示，隨著城市更新、舊改等利好政策頻繁，部分企業也在探索該領域代建，開始在廣州、北京等一線城市謀求代建機遇。報告結合「二○二五中國房地產企業銷售業績排行榜」數據顯示，銷售額TOP五十的企業中，有三十家已規模化開展代建業務，佔比六成，其中央國企十八家，佔比近四成。大陸全國十六家房地產央企中，已有十二家開展代建業務，其中四家成立獨立代建業務公司，開展代建業務。

其中，二○二五年，央國企在代建領域發展迅速，部分企業新簽約規劃建築面積顯著，如中鐵置業代建新簽約規劃建築面積年增百分之五十一，五礦地產、中鐵建地產新簽約規劃建築面積年增超百分之一百。

央國企憑藉自身資源優勢，在城市更新、保障性住房、資方不良資產處置等方面具有較強優勢。而央國企入局意味在房地產行業轉向服務運營上做出率先示範，同時加速行業出清，提升整體專業化和規範化水平。

克而瑞深度諮詢·普睿數智研究中心發布二○二五地產專項債深度研究報告則針對二○二五年專項債發行變化，梳理了近八百支地產類專項債、五千五百個房地產項目投向，結合各地供求情況評測其對穩樓市的推動作用，核心觀點包括：專項債規模與地產類投放雙創新高，土儲類重啟成穩地產核心動力。

房地產 規模 人民幣

