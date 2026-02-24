核心技術 南韓二次電池 被中國反超

在全球科技競爭持續加劇下，南韓長期引以為傲的核心技術優勢正面臨挑戰。南韓科學技術資訊通信部最新提交的「二○二四年度技術水準評估結果（草案）」顯示，韓中在多項關鍵技術領域的差距持續擴大，曾經領先的二次電池領域也被中國大陸超越。

韓聯社指，南韓科學技術資訊通信部近期向國家科學技術諮詢會議提交「二○二四年度技術水準評估結果（草案）」報告。當中顯示，以全球最高技術水準國家美國為基準，二○二四年南韓與美國技術差距為二點八年；中國大陸與美國差距為二點一年，韓中之間相差○點七年。同時，南韓與美國之間的技術差距由三點二年縮小至二點八年，減少○點四年；但在對中國大陸的比較中，南韓自二○二二年首次被中國大陸超越，當時差距為○點二年，二○二四年擴大○點五年。

另，報導提到，此次評估圍繞十一個領域一三六項國家核心技術，對韓、中、日、歐、美五個國家和地區的論文與專利進行定量分析，並結合一千一百八十名專家問卷調查的定性評價綜合形成。在整體技術水準方面，以美國為百分之一百計，歐盟為百分之九十三點八，中國大陸為百分之八十六點八，日本為百分之八十六點二，南韓為百分之八十二點八。

而在對五十項國家戰略技術的評估中，與美國相比，南韓的技術差距為二點六年，中國大陸為一點四年，「中國追趕勢頭尤為明顯」。南韓較二○二二年的三年差距縮小○點四年，而中國大陸同期縮小○點八年，戰略技術差距加速收窄。

此外，報導稱，二○二二年，南韓在二次電池領域曾獨居第一，當時領先○點九年。但二○二四年評估顯示，中國大陸已躍居第一，南韓與中國大陸之間形成○點二年的技術差距。同樣，在二○二二年南韓位居第二的半導體與顯示領域，二○二四年技術差距方面，南韓落後美國○.七年、中國大陸落後美國○.八年；在技術水準占比上，南韓為百分之九十一點二，中國大陸為百分之九十一點五，中國大陸實現反超。

在全球科技競爭加劇的狀況下，韓媒《亞洲日報》一月曾指，南韓國策研究機構產業研究院報告顯示，在機器人、自動駕駛、電動車及半導體等核心產業，南韓的競爭力已被中國大陸追趕。報告指，中國大陸在半導體產業的研發、成品生產、產品服務及國內需求等環節均超過南韓，尤其在細分技術、價格和基礎建設等三十項評估指標中，有超過六成被評為中國大陸更具優勢。

此外，報告還提到，中國大陸在機器人、電動車、電瓶及自動駕駛汽車領域的綜合競爭力也領先南韓。負責調查的產業研究院中國研究組組長趙恩喬說，雖然兩國在部分技術環節仍有競爭，但中國大陸在基礎建設與性價比方面占優勢，自動駕駛領域更是遙遙領先。