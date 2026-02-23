春節AI入口戰異軍突起！螞蟻集團兩App用戶均破億

支付寶「AI付」繼2月12日支付筆數突破1.2億筆後，用戶數亦正式超過1億，成為支付筆數與用戶人數雙雙破億AI原生支付產品，意味該產品亦正式進入大規模商用階段；另一款健康APP螞蟻阿福總用戶數已突破1億，成為全球第一大健康AI App。顯示網路科技巨頭為AI入口爭戰時，阿里的兄弟事業螞蟻集團在AI工具助力下正實現異軍突起。

所謂「AI付」是面向AI時代推出的創新支付體驗，方便用戶在和AI智能體聊天的過程中直接下單付款，達到「一句指令就能點外賣」的AI辦事效率。目前已在千問、Rokid、瑞幸等多個AI場景上線服務。在阿里千問App啟動「春節30億免單活動」後，「AI付」加速進入普及快車道。

北京商報報導，博通諮詢金融行業首席分析師王蓬博分析，千問打通阿里生態並實現全閉環，本質是支付與AI真正結合的開始，支付寶作為支付底座和生態連接器，核心價值就體現在支撐這場變革上，比如依託成熟的資金划轉、身分核驗、風險防控能力，支付寶讓「指令到支付」的無縫銜接成為現實。

螞蟻集團數據顯示，此前螞蟻阿福已連續多日登頂蘋果App Store下載總榜第一名。另外，螞蟻阿福在春節新增用戶中有52%來自三線及以下城市。事實上，螞蟻阿福動作頻頻，比如推出支持大字體、方言互動和語音諮詢的「長輩模式」，春節期間首次發放「健康福」紅包，更重磅官宣成為央視CCTV健康生活合作夥伴，亮相馬年春晚小品「血壓計」，成為本次春晚唯二登台的AI應用之一。

央廣網報導，螞蟻的AI布局避開AI入口紅海競爭，將重心投入在支付與醫療健康等門檻較高、且強調用戶信任的專業賽道。用技術解決具體場景中的民生痛點，在滿足社會需求的同時構建起商業壁壘。

而螞蟻集團也開發自己的大模型，螞蟻開源近期發佈了百靈大模型2.5版，包括萬億參數的思考模型 Ring-2.5-1T等多款旗艦大模型；旗下的具身智能團隊「靈波科技」也首次開源了LingBot-VLA、LingBot-World等四款模型。

螞蟻集團CEO韓歆毅曾公開表示，螞蟻希望用AI守護用戶的財富與健康，並提出兩朵花AI戰略：「有錢花」與「有命花」。