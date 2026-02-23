快訊

從小到大都唸錯！友「誼」不是二聲 正確讀音讓一票人崩潰

北捷遭恐嚇「南京三民搭到松山沿途攻擊」 大批警力衝站內排查、鎖定謊報累犯

影／畫面曝光！男毒駕載5童拒檢逃逸肇事 孩子全受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

春節AI入口戰異軍突起！螞蟻集團兩App用戶均破億

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
螞蟻集團旗下的「AI付」跟「螞蟻阿福」用戶雙雙破億。中新社
螞蟻集團旗下的「AI付」跟「螞蟻阿福」用戶雙雙破億。中新社

支付寶「AI付」繼2月12日支付筆數突破1.2億筆後，用戶數亦正式超過1億，成為支付筆數與用戶人數雙雙破億AI原生支付產品，意味該產品亦正式進入大規模商用階段；另一款健康APP螞蟻阿福總用戶數已突破1億，成為全球第一大健康AI App。顯示網路科技巨頭為AI入口爭戰時，阿里的兄弟事業螞蟻集團在AI工具助力下正實現異軍突起。

所謂「AI付」是面向AI時代推出的創新支付體驗，方便用戶在和AI智能體聊天的過程中直接下單付款，達到「一句指令就能點外賣」的AI辦事效率。目前已在千問、Rokid、瑞幸等多個AI場景上線服務。在阿里千問App啟動「春節30億免單活動」後，「AI付」加速進入普及快車道。

北京商報報導，博通諮詢金融行業首席分析師王蓬博分析，千問打通阿里生態並實現全閉環，本質是支付與AI真正結合的開始，支付寶作為支付底座和生態連接器，核心價值就體現在支撐這場變革上，比如依託成熟的資金划轉、身分核驗、風險防控能力，支付寶讓「指令到支付」的無縫銜接成為現實。

螞蟻集團數據顯示，此前螞蟻阿福已連續多日登頂蘋果App Store下載總榜第一名。另外，螞蟻阿福在春節新增用戶中有52%來自三線及以下城市。事實上，螞蟻阿福動作頻頻，比如推出支持大字體、方言互動和語音諮詢的「長輩模式」，春節期間首次發放「健康福」紅包，更重磅官宣成為央視CCTV健康生活合作夥伴，亮相馬年春晚小品「血壓計」，成為本次春晚唯二登台的AI應用之一。

央廣網報導，螞蟻的AI布局避開AI入口紅海競爭，將重心投入在支付與醫療健康等門檻較高、且強調用戶信任的專業賽道。用技術解決具體場景中的民生痛點，在滿足社會需求的同時構建起商業壁壘。

而螞蟻集團也開發自己的大模型，螞蟻開源近期發佈了百靈大模型2.5版，包括萬億參數的思考模型 Ring-2.5-1T等多款旗艦大模型；旗下的具身智能團隊「靈波科技」也首次開源了LingBot-VLA、LingBot-World等四款模型。

螞蟻集團CEO韓歆毅曾公開表示，螞蟻希望用AI守護用戶的財富與健康，並提出兩朵花AI戰略：「有錢花」與「有命花」。

螞蟻 春節 春晚 北京 馬年 紅包

延伸閱讀

春節國道交通量與114年相近 壅塞狀況較和緩

春節疏運落幕 金門航空站單向疏運2.8萬人聯合候補上千人

阿里山春節人潮翻倍成長…商家業績反腰斬 嘆國旅高住宿費殺雞取卵

全國最長台糖復興鐵橋完工未開放 春節竟有上千遊客打卡原因曝光

相關新聞

春節AI入口戰異軍突起！螞蟻集團兩App用戶均破億

支付寶「AI付」繼2月12日支付筆數突破1.2億筆後，用戶數亦正式超過1億，成為支付筆數與用戶人數雙雙破億AI原生支付產...

2025中國大陸大城市商業街店鋪租金續跌 全年下滑0.81%跌幅擴大

中國專業機構今天發布數據顯示，2025全年中國15個重點城市共100條主要商業街店鋪的租金，較前一年下跌0.81%，不但...

大陸春節國旅超熱！飯店住宿、景點門票大爆發 初二至初五訂單增3成

中國大陸九天春節長假期踏入尾聲，阿里巴巴旗下旅遊平台「飛豬」數據顯示，春節假期大陸國內遊訂單量再創新高，其中門票訂單量按...

瑞銀：大陸今年經濟增長目標可能設定在4.5%-5%

中共十四屆全國人大四次會議將於3月5日在北京開幕，大陸國務院總理李強屆時將發表今年度政府工作報告。瑞銀證券首席中國經濟學...

大陸全國兩會將登場 瑞銀：政策空間與「反內卷」走向受矚目

2026年中國「兩會」將於3月4日及3月5日在北京登場，分別召開十四屆全國政協四次會議與十四屆全國人大四次會議。市場高度...

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

央視新聞一則報導引發全球軍貿領域高度關注─中國航空工業研製的「翼龍10B」隱身形無人機正式出口烏地阿拉伯。這件事創下兩個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。