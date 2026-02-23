聽新聞
0:00 / 0:00
大陸春節國旅超熱！飯店住宿、景點門票大爆發 初二至初五訂單增3成
中國大陸九天春節長假期踏入尾聲，阿里巴巴旗下旅遊平台「飛豬」數據顯示，春節假期大陸國內遊訂單量再創新高，其中門票訂單量按年增長逾80%，酒店「間夜量」（入住房間數X入住天數）則增長75%。
深圳新聞網引述飛豬指出，更長假期還帶來節中出遊需求的進一步釋放，大年初二至初五之間出行的訂單量較去年增長約三成。
數據顯示，春節假期大陸國內遊人均預訂金額按年提升約10%，其中高星級酒店人均預訂「間夜量」接近3晚；包含住宿和玩樂權益的熱門樂園及景點套餐商品訂單量增長1.4倍。
目的地方面，上海、北京、廣州、杭州、深圳、成都、重慶、南京、鄭州、武漢等是春節假期出遊的熱門城市；開封、崇左、荊州、阿勒泰、普洱等地增速較快，訂單量按年增長均逾1倍。
今年春節假期，AI預訂旅行服務迎來大爆發。整個春節假期，飛豬AI訂單量比節前增長8倍以上，簡單實惠的AI訂門票最受歡迎，訂單量大增逾24倍。這些AI訂單中，機票平均每張成交價格超過人民幣700元、酒店平均每晚成交價格接近300元，杭州、上海、重慶、武漢、鄭州等是AI訂酒店的熱門目的地。
受惠米蘭冬奧，大陸冰雪遊熱情高漲。飛豬數據顯示，春節假期冰雪遊訂單量按年增長逾2倍，長白山、松花湖、亞布力、崇禮、將軍山等是熱門滑雪目的地。春節檔大片的火爆激發了更多人「跟著電影去旅行」，《飛馳人生3》的取景地甘孜、德令哈，《鏢人：風起大漠》的取景地克拉瑪依，酒店「間夜量」按年增長超過1倍。
至於跨境遊亦繼續強勁增長。數據顯示，出境遊機票、酒店、當地玩樂訂單量均保持30%以上的按年增速，「4小時飛行圈」內的東南亞國家依然是出境遊熱門目的地，阿曼、哈薩克、南非、卡塔爾、阿根廷等中長線出境遊目的地保持較快增速，訂單量增長均超過2倍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。