大陸春節國旅超熱！飯店住宿、景點門票大爆發 初二至初五訂單增3成

中國大陸九天春節長假期踏入尾聲，阿里巴巴旗下旅遊平台「飛豬」數據顯示，春節假期大陸國內遊訂單量再創新高，其中門票訂單量按年增長逾80%，酒店「間夜量」（入住房間數X入住天數）則增長75%。

深圳新聞網引述飛豬指出，更長假期還帶來節中出遊需求的進一步釋放，大年初二至初五之間出行的訂單量較去年增長約三成。

數據顯示，春節假期大陸國內遊人均預訂金額按年提升約10%，其中高星級酒店人均預訂「間夜量」接近3晚；包含住宿和玩樂權益的熱門樂園及景點套餐商品訂單量增長1.4倍。

目的地方面，上海、北京、廣州、杭州、深圳、成都、重慶、南京、鄭州、武漢等是春節假期出遊的熱門城市；開封、崇左、荊州、阿勒泰、普洱等地增速較快，訂單量按年增長均逾1倍。

今年春節假期，AI預訂旅行服務迎來大爆發。整個春節假期，飛豬AI訂單量比節前增長8倍以上，簡單實惠的AI訂門票最受歡迎，訂單量大增逾24倍。這些AI訂單中，機票平均每張成交價格超過人民幣700元、酒店平均每晚成交價格接近300元，杭州、上海、重慶、武漢、鄭州等是AI訂酒店的熱門目的地。

受惠米蘭冬奧，大陸冰雪遊熱情高漲。飛豬數據顯示，春節假期冰雪遊訂單量按年增長逾2倍，長白山、松花湖、亞布力、崇禮、將軍山等是熱門滑雪目的地。春節檔大片的火爆激發了更多人「跟著電影去旅行」，《飛馳人生3》的取景地甘孜、德令哈，《鏢人：風起大漠》的取景地克拉瑪依，酒店「間夜量」按年增長超過1倍。

至於跨境遊亦繼續強勁增長。數據顯示，出境遊機票、酒店、當地玩樂訂單量均保持30%以上的按年增速，「4小時飛行圈」內的東南亞國家依然是出境遊熱門目的地，阿曼、哈薩克、南非、卡塔爾、阿根廷等中長線出境遊目的地保持較快增速，訂單量增長均超過2倍。