瑞銀：大陸今年經濟增長目標可能設定在4.5%-5%

中共十四屆全國人大四次會議將於3月5日在北京開幕，大陸國務院總理李強屆時將發表今年度政府工作報告。瑞銀證券首席中國經濟學家宋宇預期，李強在報告中設定的今年經濟增長目標可能是在「4.5%-5%」這一區間，而非前幾年的「5%左右」。

宋宇今年1月加入瑞銀證券，出任首席中國經濟學家。他在2020年至2025年間於貝萊德（BlackRock）任首席中國經濟學家兼北京代表處首席代表。加入貝萊德前，宋宇在高盛及其中國境內子公司高華證券工作了16年，離任前任高盛首席中國經濟學家。

宋宇在23日發表的報告中指出，預計今年李強政府工作報告對經濟目標和宏觀政策基調的設定將基本符合預期，但應更為關注中共高層領導在小組討論中的發言（政府工作報告發布後）。

他表示，今年中國經濟目標已在去年12月召開的中共中央經濟工作會議上設定，但要到兩會期間才會公布，目前陸續召開的地方兩會通常對於即將召開的全國兩會提供一些指引。

宋宇指出，大陸地方兩會所設定的經濟增長目標大多低於2025年，不過多地強調「要在實際工作中全力爭取更好結果」。這意味著經濟增長目標更可能設定在「4.5%-5%」這一區間，而非「5%左右」。

宋宇及其團隊認為，區間下限（4.5%）應該並非政策制定者的理想目標，就像2024年和2025年經濟目標設定在「5%左右」實際更像 「5.0%或更高」。

報告稱，2024年和2025年設定的經濟目標和實際增速表明，大陸高層或希望改變此前十多年經濟增速下滑的速度（年均下滑0.3個百分點左右）。上述潛在經濟增長目標或許也可被視為「十五五」期間目標（2026-2030年）。4.5%可能更接近2030年的適宜經濟目標，而非2026年。

宋宇表示，經濟增長目標下修或表明大陸官方預留更多靈活空間，考慮到當前宏觀環境面臨各種挑戰，包括人口結構影響（每年拖累經濟增速約0.2個百分點）及地緣經濟緊張局勢。

他指出，中國與發達市場關係改善所帶來的實際利好或許不像看起來那麼大，許多協議僅為初步方案。不過這顯然對市場情緒帶來一定提振作用。得益於此，北京當局或對於實現5%左右的經濟增速更有信心。