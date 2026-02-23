大陸全國兩會將登場 瑞銀：政策空間與「反內卷」走向受矚目

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
大陸全國兩會（人大、政協）將於3月4日、5日將在人民大會堂啟幕。記者黃雅慧／攝影
2026年中國「兩會」將於3月4日及3月5日在北京登場，分別召開十四屆全國政協四次會議與十四屆全國人大四次會議。市場高度關注本次會議釋出的經濟目標與宏觀政策方向。瑞銀證券首席中國經濟學家宋宇指出，預計政府工作報告對經濟成長目標與政策基調的設定將大致符合市場預期，但更值得留意的是報告發布後，高層領導於各代表團小組討論中的發言內容，往往透露更具體的政策思路與執行重點。

宋宇分析，全國經濟增長目標較可能落在「4.5%至5%」區間，而非明確設定為「5%左右」。其中4.5%更可能被視為區間下限，而非決策層的理想目標。自去年底中央經濟工作會議以來，中美關係整體趨穩，中國大陸與多數發達市場關係亦出現改善（日本為例外），市場對地緣經濟緊張的憂慮有所緩解。儘管部分協議仍屬初步框架，實質利多有限，但對市場情緒仍帶來提振效果。瑞銀認為，在此背景下，官方對實現5%左右增速的信心有所提升。

信心回穩亦可能為監管政策推進創造更大空間。近期監管機構公布十大「反內卷」典型案例，涵蓋反壟斷、遏止惡性價格競爭及打擊虛假宣傳等措施。不過，瑞銀提醒，「反內卷」政策對價格的實際影響並非全面推升，而是呈現分化走勢，未來仍須觀察具體執行力度與產業回應。

全國人大 兩會 北京 中美關係

