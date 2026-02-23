陸博主稱台灣年終獎羨煞人 網友：還缺人嗎？

大陸一名博主近日公布台灣各行各業今年的年終獎稱：鴻海拿出人民幣6,800萬元給員工抽獎、聯發科拿出人民幣25.7億元發年終獎、台積電總獎金池約人民幣464億元。此外，醫療、餐飲、金融和航空業也都給員工發了豐厚的年終獎金。對此，有大陸網友評論：「你那邊還缺人嗎？扛不住了，準備入手皮划艇去台灣！」

B站「奇點涼風吹」博主列舉多家台灣企業今年的年終獎金和尾牙抽獎情況並稱：一句話，今年的台企發獎金，已經不是發不發的問題了，而是發多少才能不被罵。他們邏輯很簡單，「賺得多就發得多！」

對此大陸網友紛紛表示：「你那邊還缺人嗎？」「扛不住了，我準備入手皮划艇去台灣！」「這影片不利於團結！」「我們大河南給環衛工發了6個饅頭」「我們每人兩元不到，關鍵迄今還沒收到」。

還有網友評論：「人比人氣死人，這才是好企業，賺了錢不忘員工！」「所以他們才幸福和幸運！」「我們連冬天取暖費不給了，年終想都不敢想」「太氣人了，一定要解放台灣！」

社交媒體X上，「李老師不是你老師」轉發了這段影音，網友留言道： 「台灣天量發獎金，中國普遍玩久欠薪，一個種族兩種制度，民眾冰火兩重天！」 「中國人就偷著樂吧！」「嚇哭了！」