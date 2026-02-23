駁梁文傑 陸博士生：我們生活水平接近甚至反超台灣

陸委會副主委梁文傑早前一番台灣人均GDP已3.8萬美元遠勝中國的談話，持續引發大陸回擊。蘭州大學政治與國際關係學院博士研究生張誠信更以長篇文章強調，在提升居民收入在國民收入分配中的比重這方面，大陸優於台灣，台灣居民從GDP中得到的實際收益低於大陸。

張誠信並指，大陸多種商品或服務的人均消費和供給水平都已超越台灣。只盯著人均名目GDP來評價是否把民眾「照顧得更好」，是典型「只見樹木，不見森林」。中國從一窮二白的狀態躍升為世界第二大經濟體和第一大工業國，並帶領14億人口全面建成小康社會。民進黨當局或許並不清楚這背後的治理難度，也就沒有資格嘲笑大陸。

兩岸這輪口水戰起源於賴清德總統去年底表示，「樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題」。大陸國台辦發言人陳斌華隨後反諷：「預計2025年台灣GDP不如大陸許多省，真不知賴清德哪裡來的自信。」梁文傑緊接著回嗆，台灣人均GDP遠超大陸，而且大陸「經濟發展不平衡」。

針對梁文傑前述發言，張誠信近日在大陸網路媒體《觀察者網》發文全面回擊。張誠信說，GDP是指一個經濟體在特定時間段內創造的全部最終產品和服務的價值總和，反映的是經濟活動的總規模。但這一性質本身恰恰決定了，這一價值總和是生產的結果，而不是分配完成的結果。

張誠信認為，居民可支配收入占GDP比重才是衡量GDP分配平等性的重要指標，它是在扣除個人所得稅、社會保險繳費等強制性稅費後，實際可自由支配的，用於消費、儲蓄或投資的收入總和。

根據兩岸官方數據，張誠信指出，從2022年到2024年，台灣人均可支配收入從新台幣39萬1,720元增至41萬9,139元，分別折合人民幣8萬8,359元和9萬3,851元，大陸人均可支配收入則從3萬6,883元上漲至4萬1,314元。

如對比同一時期兩地人均名目GDP可發現：2024年，台灣居民可支配收入占GDP的比重僅38.69%，比2022年下降1.2個百分點，大陸居民人均可支配收入占GDP的比重則達43.18%，比2022年有所上升。

張誠信稱，「這說明，在提升居民收入在國民收入分配中的比重這方面，大陸優於台灣。台灣居民從GDP中得到的實際收益低於大陸居民。」

他還比較兩岸人均肉類、蔬菜和糧食供應量、人均居住面積、人均醫療資源等數據。他表示，總體上看，兩岸相差不大，甚至大陸有多項指標反超台灣，這與大陸和台灣接近1∶3的人均GDP差距形成鮮明對比。也就是說，如果考慮具體商品或服務的消費和供給能力，大陸的生活水平十分接近甚至局部反超台灣。

張誠信說，雖然台灣的人均GDP很高，但沒有轉化為相應的實際購買力，說明這其中存在泡沫成分。正因如此，台灣網民對於民進黨當局宣揚的「經濟捷報」才會總是難以感同身受。