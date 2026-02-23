大陸重點城市商業街商鋪租金 去年累跌0.81%
大陸中指研究院發布由大陸重點城市100條商業街商舖為樣本標的，構成百大商業街商舖租金指數。數據顯示，去年大陸全國15個重點城市中的100條商業街商舖全年租金累計下降0.81%，跌幅較2024年累計跌幅擴大0.39%。
數據顯示，2025下半年百街商舖平均每日租金每平方米為人民幣24.05元，跌幅較2025上半年跌0.47%，跌幅擴大0.12個百分點。
中指院同時發布據全國重點城市主要商圈辦公樓租賃樣本的調查數據。數據顯示，2025年部分城市辦公樓供應較2024年增加，但需求仍相對乏力，市場供大於求態勢加劇，辦公樓租金延續下跌態勢。
2025年第四季大陸全國重點城市主要商圈寫字樓平均每日租金每平方米人民幣4.53元，按季下跌0.44%，跌幅較第三季擴大0.11個百分點；全年累計下跌1.82%，累計跌幅較2024年全年收窄0.03個百分點。
2月23日，中指研究院報告顯示，2025年，服務消費維持較快成長，尤其是文旅相關消費增速較快，少數位於核心商圈的城市地標性商業街或具備文旅屬性的商業街客流和租金仍相對穩健。
餐飲收入成長放緩，疊加優質購物中心的衝擊，多數商業街經營承壓，租金下行。根據全國15個重點城市主要商業街商鋪樣本的調查數據，由重點城市100條商業街商鋪為樣本標的，構成百大商業街（百街）商舖租金指數。
