中國機器人春晚表演 帶動科技投資消費熱潮

中國機器人在央視春晚節目的表演，帶動港股相關概念股逆勢大漲，深圳華強北也出現科技消費熱潮。

在香港，20日港股馬年開市首天，恒生指數下跌292點，各類股票普遍下挫，但在跌市中，與機器人相關的大陸企業卻異常飆升，它們涉及機器人的製造和人工智慧（AI）。

20日飆升的相關企業中，屬AI的智譜大漲42%、MINIMAX上升14%；與機器人相關的越疆上升21%、速騰聚創上升9.2%。這些股票之所以飆升，莫不與春晚機器人的靈巧表現有關。

其實，隨著中國的機器人和AI急速發展，上述股票近期已成為港股的新寵，其中智譜和MINIMAX於上月初上市至今，股價已大漲了4、5倍，表現驚人。

中國機器人在春晚的表演除了刺激港股外，似乎也帶動了深圳的科技消費熱潮。

綜合香港和大陸媒體今天的報導，春節期間，有「中國電子第一街」稱號的深圳華強北市場，人頭湧湧，科技年貨銷售出現井噴，日均客流75萬人次。

據指出，在年初五，華強北的華強電子世界商場已經異常忙碌，剛開門便迎來洶湧人潮，商戶忙著上新備貨、解答諮詢，採購商則穿梭展位洽談合作，消費者扎堆體驗試用。

報導表示，近兩個月來，商場的熱銷產品涵蓋無人機、機器人、AI眼鏡、AI玩具、AI手錶、AI翻譯機、AI學習機、AI音響八大品類，而且「一經推出就成為全球消費者『科技年貨』採購指南」。

報導引述華強北街道資料顯示，截至昨天，在這個春節期間，當地全域營收較去年同期增長35%；近兩個月來，科技類產品整體銷售額較平日增長超過30%，其中AI眼鏡銷量激增70%至80%，無人機、機器人銷量增長30%至50%。