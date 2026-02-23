快訊

拚上科學班好嗎？資深導師：未被榨乾的孩子才跑得遠

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

中國機器人春晚表演 帶動科技投資消費熱潮

中央社／ 香港23日電

中國機器人在央視春晚節目的表演，帶動港股相關概念股逆勢大漲，深圳華強北也出現科技消費熱潮。

在香港，20日港股馬年開市首天，恒生指數下跌292點，各類股票普遍下挫，但在跌市中，與機器人相關的大陸企業卻異常飆升，它們涉及機器人的製造和人工智慧（AI）。

20日飆升的相關企業中，屬AI的智譜大漲42%、MINIMAX上升14%；與機器人相關的越疆上升21%、速騰聚創上升9.2%。這些股票之所以飆升，莫不與春晚機器人的靈巧表現有關。

其實，隨著中國的機器人和AI急速發展，上述股票近期已成為港股的新寵，其中智譜和MINIMAX於上月初上市至今，股價已大漲了4、5倍，表現驚人。

中國機器人在春晚的表演除了刺激港股外，似乎也帶動了深圳的科技消費熱潮。

綜合香港和大陸媒體今天的報導，春節期間，有「中國電子第一街」稱號的深圳華強北市場，人頭湧湧，科技年貨銷售出現井噴，日均客流75萬人次。

據指出，在年初五，華強北的華強電子世界商場已經異常忙碌，剛開門便迎來洶湧人潮，商戶忙著上新備貨、解答諮詢，採購商則穿梭展位洽談合作，消費者扎堆體驗試用。

報導表示，近兩個月來，商場的熱銷產品涵蓋無人機、機器人、AI眼鏡、AI玩具、AI手錶、AI翻譯機、AI學習機、AI音響八大品類，而且「一經推出就成為全球消費者『科技年貨』採購指南」。

報導引述華強北街道資料顯示，截至昨天，在這個春節期間，當地全域營收較去年同期增長35%；近兩個月來，科技類產品整體銷售額較平日增長超過30%，其中AI眼鏡銷量激增70%至80%，無人機、機器人銷量增長30%至50%。

華強北 港股 春晚

延伸閱讀

無人機削斷右手食指險截肢 豐原醫院顯微重接保手指

春節百貨馬力全開！精品、餐飲、福袋三路爆量 業績全面衝高

「現代戰爭正轉變」 歐洲5國啟動快速量產低成本無人機

春晚「AI+機器人」秀功夫視頻瘋傳 中網評論：西方慌了

相關新聞

大陸重點城市商業街商鋪租金 去年累跌0.81%

大陸中指研究院發布由大陸重點城市100條商業街商舖為樣本標的，構成百大商業街商舖租金指數。數據顯示，去年大陸全國15個重...

科技年貨搶手 深圳華強北新春營收飆升35%

「紅色橫幅醒目亮眼，街巷晝夜人聲鼎沸，多國語言交織迴盪，遊客拖箱打卡，客商攜樣洽談。創客忙碌調試，周邊飯店滿房提示滾動不...

宇樹機器人引起美國忌憚？從春晚「武術」表演看端倪

大陸今年春晚的機器人表演節目「武BOT」震撼世界，大陸在全球圍觀下直播，是自信的展示，眾多國外主流媒體均驚嘆不已。而演出的前幾天，機器人母公司宇樹科技剛被美國軍方列為不可靠實體清單，正說明美軍的擔憂。 除夕夜看過春晚機器人「武BOT」節目的人都會很驚訝，從去年春晚上「秧BOT」的機器人慢步玩轉盤，今年竟然進化到可以空翻、登牆、舞劍、打醉拳，躺在地面自己站起等各種高難度動作，他們單腿的平衡、規避的動作，靈敏度與關節爆發力，不仔細看甚至會以為是真人所扮演。

車市促銷 從價格戰轉向金融戰

今年大陸春節車市正迎來政策與市場的轉換期，受消費政策刺激及季節性因素影響，大陸國內車市在春節促銷上以金融政策為主要著力點...

陸太陽能發電新增裝機量 年增14%

在持續推動能源結構轉型下，據大陸國家能源局二十一日發布數據顯示，去年全年，大陸太陽能發電新增裝機量為三點一七億千瓦，年增...

金價漲 陸結婚5金逾人民幣10萬

國際金價持續上漲，加上春節婚慶旺季帶動需求，大陸足金首飾價格重回每克人民幣一千五百元以上，推升傳統婚俗必備的「五金」（金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。