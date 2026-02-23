快訊

桃園60歲身障男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

美最高院不給面子實際是幫解套 川普再祭新關稅傷誰？

科技年貨搶手 深圳華強北新春營收飆升35%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
在「廣貨行天下」春季行動的帶動下，深圳華強北科技年貨持續走俏。圖為外國客戶試用店內的人形機器人。（圖／取自深圳特區報）
在「廣貨行天下」春季行動的帶動下，深圳華強北科技年貨持續走俏。圖為外國客戶試用店內的人形機器人。（圖／取自深圳特區報）

「紅色橫幅醒目亮眼，街巷晝夜人聲鼎沸，多國語言交織迴盪，遊客拖箱打卡，客商攜樣洽談。創客忙碌調試，周邊飯店滿房提示滾動不停，前台人員應接不暇。」

據深圳特區報報導，近日，深圳華強北「中國電子第一街」熱度拉滿，消費、創業、全球熱三熱共振，繪就新春經濟鮮活圖景。受惠於「廣貨行天下」外溢效應，馬年春節全域營收年增35%。

廣貨熱銷帶動市場持續火爆，科技年貨消費井噴。近兩個月，華強北科技產品銷售額較平日成長超30%，AI眼鏡銷量激增70%—80%，「華強北AI八駿」優惠持續發力，這裡成為全國科技年貨採購首選地。

「廣貨行天下」不只做強商貿，更讓華強北變身城市網紅文旅目的地，帶旺片區住宿。春節假期，華強北周邊飯店預訂量年增35%，平均入住率達80%，較去年同期提升28個百分點，外籍人士入住率翻倍。全球客商採購洽談、市民遊客打卡遊玩、家庭反向團圓疊加，60歲以上老人入住量年增56%，逛科技商圈、住飯店團圓成為新春新風尚。

飯店燈火不熄，創新節奏不停。大批創客留深過年，大批客商前來採辦科技年貨，客房變身臨時辦公點，即時對接海外訂單、跟進生產進度。賽格電子市場春節不打烊，零件、AI模組諮詢量、成交量倍增。 2026年，華強北AI產品佔比從2023年12%躍升至41%，「AI+硬體」創新成果不斷湧現，OPC（人工智慧時代一人公司）生態蓬勃發展，上午設計、下午打樣、隔日量產的深圳速度持續上演。

新春華強北，開放聯通世界。商圈日均客流75萬人次，超7,000名外籍客商來自183個國家和地區，在華強北過年的外國客商佔比去年同期提升50%。 240小時過境免簽政策，讓海外採購商實現商務考察與新春體驗無縫銜接。華強北一站式供應鏈高效便捷，貨品「一周出海」，日均發件超300萬件，四成發往全球，年貨貨值突破千億元人民幣。

從消費熱潮到創新一線，從供應鏈樞紐到開放窗口，華強北的新春熱度，是新質生產力驅動高品質發展的生動縮影。以人工智慧為核心，華強北正從「中國電子第一街」加速邁向「全球人工智慧第一街」「OPC第一街」，在馬年春天續寫中國智造新精彩。

延伸閱讀

這誰要啦？馬年刮刮樂送「小強標本」引熱議 台北動物園：限量紀念品

馬年迎春 台南永康天后宮「石馬」牽引在地歷史典故

鐵道迷注意！國家鐵道博物館馬年新春特別版紀念車票 入手最後一天

春節不漲價！台南復康巴士助身障者就醫、買年貨及探親

相關新聞

科技年貨搶手 深圳華強北新春營收飆升35%

「紅色橫幅醒目亮眼，街巷晝夜人聲鼎沸，多國語言交織迴盪，遊客拖箱打卡，客商攜樣洽談。創客忙碌調試，周邊飯店滿房提示滾動不...

宇樹機器人引起美國忌憚？從春晚「武術」表演看端倪

大陸今年春晚的機器人表演節目「武BOT」震撼世界，大陸在全球圍觀下直播，是自信的展示，眾多國外主流媒體均驚嘆不已。而演出的前幾天，機器人母公司宇樹科技剛被美國軍方列為不可靠實體清單，正說明美軍的擔憂。 除夕夜看過春晚機器人「武BOT」節目的人都會很驚訝，從去年春晚上「秧BOT」的機器人慢步玩轉盤，今年竟然進化到可以空翻、登牆、舞劍、打醉拳，躺在地面自己站起等各種高難度動作，他們單腿的平衡、規避的動作，靈敏度與關節爆發力，不仔細看甚至會以為是真人所扮演。

車市促銷 從價格戰轉向金融戰

今年大陸春節車市正迎來政策與市場的轉換期，受消費政策刺激及季節性因素影響，大陸國內車市在春節促銷上以金融政策為主要著力點...

陸太陽能發電新增裝機量 年增14%

在持續推動能源結構轉型下，據大陸國家能源局二十一日發布數據顯示，去年全年，大陸太陽能發電新增裝機量為三點一七億千瓦，年增...

金價漲 陸結婚5金逾人民幣10萬

國際金價持續上漲，加上春節婚慶旺季帶動需求，大陸足金首飾價格重回每克人民幣一千五百元以上，推升傳統婚俗必備的「五金」（金...

陸玻纖布業 再掀漲價潮

陸媒引述供應商和業內人士預計，由於成本上升和供應緊張，大陸玻璃纖維（玻纖布）製造商將啟動新一輪漲價潮，計劃月度調價幅度為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。