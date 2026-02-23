快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

字節跳動Seedance 2.0爆紅 美影視業控侵權

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸科技公司字節跳動近期推出全新人工智慧（AI）影片生成模型Seedance 2.0爆紅，然而，由於影片逼真度驚人，引來美國影視業的不滿。美聯社
大陸科技公司字節跳動近期推出全新人工智慧（AI）影片生成模型Seedance 2.0爆紅，然而，由於影片逼真度驚人，引來美國影視業的不滿。美聯社

大陸科技公司字節跳動近期推出全新人工智慧（AI）影片生成模型Seedance 2.0爆紅，然而，由於影片逼真度驚人，引來美國影視業的不滿。據《快科技》報導，美國電影協會（MPA）昨（22）日向字節跳動發出措辭強硬的停止侵權函，指控其Seedance 2.0存在「系統性侵權」行為。

據了解，美國電影協會此前發表聲明後，迪士尼、派拉蒙、華納兄弟及Sony等好萊塢巨頭也分別向字節跳動發出法律威脅。華納兄弟在其停止侵權函中指控字節跳動「蓄意設計」以剽竊其智慧財產權。

報導指，MPA信函以「行業集體回應」名義發出，直指Seedance 2.0在生成影片時未經授權使用智慧財產權，並非偶發錯誤，而是技術本身固有特性。信中指，「相關侵權內容的規模與一致性足以證明，這是系統性侵權，而非疏忽。換言之，Seedance的著作權侵權是其技術特性，而非漏洞。」

美國娛樂媒體《The Hollywood Reporter》提到，上述信函還指，「這是美國電影協會首度對大型生成式AI公司發出停止侵權函」。報導指，信中主張Seedance 2.0影片對智慧財產權的未授權使用並非偶發，而是「寫入技術本身」，並稱侵權是「功能，而非錯誤」。

娛樂周刊《Variety》則提到，美國電影協會代表旗下七家會員公司，要求字節跳動停止以電影與電視作品訓練模型，並實施防護措施，防止用戶生成受著作權保護內容。信中並要求字節跳動於2月27日前回覆，確認已採取的具體措施。

美國 字節跳動 電影

延伸閱讀

開拍前夕突喊卡！許光漢台日合作電影卡關　官方說法出爐

美影業再出手！MPA向字節發函控Seedance 2.0系統性侵權

Seedance2.0捲侵權風波 迪士尼發停止侵權通知函

派拉蒙提案加碼收購華納兄弟　願承擔Netflix分手費

相關新聞

陸玻纖布業 再掀漲價潮

陸媒引述供應商和業內人士預計，由於成本上升和供應緊張，大陸玻璃纖維（玻纖布）製造商將啟動新一輪漲價潮，計劃月度調價幅度為...

字節跳動Seedance 2.0爆紅 美影視業控侵權

大陸科技公司字節跳動近期推出全新人工智慧（AI）影片生成模型Seedance 2.0爆紅，然而，由於影片逼真度驚人，引來...

金價漲 陸結婚5金逾人民幣10萬

國際金價持續上漲，加上春節婚慶旺季帶動需求，大陸足金首飾價格重回每克人民幣一千五百元以上，推升傳統婚俗必備的「五金」（金...

車市促銷 從價格戰轉向金融戰

今年大陸春節車市正迎來政策與市場的轉換期，受消費政策刺激及季節性因素影響，大陸國內車市在春節促銷上以金融政策為主要著力點...

陸太陽能發電新增裝機量 年增14%

在持續推動能源結構轉型下，據大陸國家能源局二十一日發布數據顯示，去年全年，大陸太陽能發電新增裝機量為三點一七億千瓦，年增...

從投行看大陸／VIE架構境外上市備案實務

以VIE架構在境外上市須經大陸證監會備案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。