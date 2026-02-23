字節跳動Seedance 2.0爆紅 美影視業控侵權

大陸科技公司字節跳動近期推出全新人工智慧（AI）影片生成模型Seedance 2.0爆紅，然而，由於影片逼真度驚人，引來美國影視業的不滿。據《快科技》報導，美國電影協會（MPA）昨（22）日向字節跳動發出措辭強硬的停止侵權函，指控其Seedance 2.0存在「系統性侵權」行為。

據了解，美國電影協會此前發表聲明後，迪士尼、派拉蒙、華納兄弟及Sony等好萊塢巨頭也分別向字節跳動發出法律威脅。華納兄弟在其停止侵權函中指控字節跳動「蓄意設計」以剽竊其智慧財產權。

報導指，MPA信函以「行業集體回應」名義發出，直指Seedance 2.0在生成影片時未經授權使用智慧財產權，並非偶發錯誤，而是技術本身固有特性。信中指，「相關侵權內容的規模與一致性足以證明，這是系統性侵權，而非疏忽。換言之，Seedance的著作權侵權是其技術特性，而非漏洞。」

美國娛樂媒體《The Hollywood Reporter》提到，上述信函還指，「這是美國電影協會首度對大型生成式AI公司發出停止侵權函」。報導指，信中主張Seedance 2.0影片對智慧財產權的未授權使用並非偶發，而是「寫入技術本身」，並稱侵權是「功能，而非錯誤」。

娛樂周刊《Variety》則提到，美國電影協會代表旗下七家會員公司，要求字節跳動停止以電影與電視作品訓練模型，並實施防護措施，防止用戶生成受著作權保護內容。信中並要求字節跳動於2月27日前回覆，確認已採取的具體措施。