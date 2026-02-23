陸太陽能發電新增裝機量 年增14%

在持續推動能源結構轉型下，據大陸國家能源局二十一日發布數據顯示，去年全年，大陸太陽能發電新增裝機量為三點一七億千瓦，年增百分之十四，截至去年底，全大陸太陽能發電裝機容量已累計達到十二億千瓦，年增百分之三十五。

據大陸國家能源局數據，去年全大陸太陽能發電新增裝機三點一七億千瓦之中，集中式太陽能新增一點六四億千瓦，分布式新增一點五三億千瓦。

上月底，大陸國家能源局曾發布數據顯示，二○二五年大陸風電、太陽能發電累計裝機容量已達十八點四億千瓦，歷史性超越火電裝機容量，占全大陸電力總裝機比重接近百分之五十。當時，大陸國家能源局稱，這代表能源綠色轉型取得階段性成果。

去年大陸全社會用電量已突破十兆度大關，達十點三七兆度，創全球第一下，前述的發電結構轉型，成為北京當局欲達成碳中和目標的重要組成部分。

但隨著大陸推動上網電價市場化改革等政策，以及過去幾年的快速擴張下，在春節前由中國光伏（太陽能）行業協會召開的行業回顧與形勢展望研討會上，協會預計二○二六年大陸的太陽能發電新增裝機量將年減約兩成。中國光伏行業協會顧問王勃華分析，隨著綠電直連等政策效果開始顯現，預計裝機會又回到上升階段，但增速會放緩。