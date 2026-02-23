快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

陸太陽能發電新增裝機量 年增14%

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

在持續推動能源結構轉型下，據大陸國家能源局二十一日發布數據顯示，去年全年，大陸太陽能發電新增裝機量為三點一七億千瓦，年增百分之十四，截至去年底，全大陸太陽能發電裝機容量已累計達到十二億千瓦，年增百分之三十五。

據大陸國家能源局數據，去年全大陸太陽能發電新增裝機三點一七億千瓦之中，集中式太陽能新增一點六四億千瓦，分布式新增一點五三億千瓦。

上月底，大陸國家能源局曾發布數據顯示，二○二五年大陸風電、太陽能發電累計裝機容量已達十八點四億千瓦，歷史性超越火電裝機容量，占全大陸電力總裝機比重接近百分之五十。當時，大陸國家能源局稱，這代表能源綠色轉型取得階段性成果。

去年大陸全社會用電量已突破十兆度大關，達十點三七兆度，創全球第一下，前述的發電結構轉型，成為北京當局欲達成碳中和目標的重要組成部分。

但隨著大陸推動上網電價市場化改革等政策，以及過去幾年的快速擴張下，在春節前由中國光伏（太陽能）行業協會召開的行業回顧與形勢展望研討會上，協會預計二○二六年大陸的太陽能發電新增裝機量將年減約兩成。中國光伏行業協會顧問王勃華分析，隨著綠電直連等政策效果開始顯現，預計裝機會又回到上升階段，但增速會放緩。

能源 太陽能發電 北京

延伸閱讀

福建女孩扶騎車摔倒老人 遭索賠近百萬纏訟近1年

下月底川習會多了新變數 不利延長貿易休兵

川普3月訪中 大陸談判占上風 台灣當心

工研院與資策會MIC看趨勢 AI實體化引爆轉型潮

相關新聞

陸玻纖布業 再掀漲價潮

陸媒引述供應商和業內人士預計，由於成本上升和供應緊張，大陸玻璃纖維（玻纖布）製造商將啟動新一輪漲價潮，計劃月度調價幅度為...

字節跳動Seedance 2.0爆紅 美影視業控侵權

大陸科技公司字節跳動近期推出全新人工智慧（AI）影片生成模型Seedance 2.0爆紅，然而，由於影片逼真度驚人，引來...

金價漲 陸結婚5金逾人民幣10萬

國際金價持續上漲，加上春節婚慶旺季帶動需求，大陸足金首飾價格重回每克人民幣一千五百元以上，推升傳統婚俗必備的「五金」（金...

車市促銷 從價格戰轉向金融戰

今年大陸春節車市正迎來政策與市場的轉換期，受消費政策刺激及季節性因素影響，大陸國內車市在春節促銷上以金融政策為主要著力點...

陸太陽能發電新增裝機量 年增14%

在持續推動能源結構轉型下，據大陸國家能源局二十一日發布數據顯示，去年全年，大陸太陽能發電新增裝機量為三點一七億千瓦，年增...

從投行看大陸／VIE架構境外上市備案實務

以VIE架構在境外上市須經大陸證監會備案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。