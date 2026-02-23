金價漲 陸結婚5金逾人民幣10萬

國際金價持續上漲，加上春節婚慶旺季帶動需求，大陸足金首飾價格重回每克人民幣一千五百元以上，推升傳統婚俗必備的「五金」（金耳環、金手鐲、金項鍊、金戒指和金吊墜或金腳鐲）成本。大陸多地金店店家表示，整套五金價格已突破人民幣十萬元（約台幣四十五萬六五一五元）。

財聯社指，二月二十一日現貨黃金價格重回五千一百美元／盎司，大陸境內黃金飾品價格亦同步上升。多家黃金品牌二月二十一日公布的境內足金首飾價格漲回至人民幣一千五百元以上。其中，周大福報價一五四五元／克，較前一日每克上漲四十六元；周六福報價一五四○元／克，較上一日上漲四十六元；周生生報價一五五○元／克，較上一日上漲四十八元。

湖南長沙蔡鍔中路中國黃金店店長高先生表示，今年春節黃金價格達一五八八元／克，「現在五金至少十萬」。他提到，門市六克以下的套鏈銷量較好，約五千元左右，「大家還是能接受」。

結婚五金是中國傳統婚俗中不可或缺的黃金飾品組合，總克數多在五十克至八十克之間，也有部分地區簡化為三金（金項鍊、金耳環和金戒指）。廣州廣播電視台提到，春節期間，大陸婚慶市場迎來旺季，百貨公司黃金專櫃春節假期銷售旺盛，其中金手鐲尤其搶手，銷量較平時增幅約三成。

報導稱，即便金價高企，消費熱情依然不減。東山百貨大樓副經理鐘子然稱，大年初二便有消費者一次性花費逾人民幣十二萬元購買多款金飾。農曆新年前三天，商場金飾銷售額同比上升約百分之二十三，飾金銷量更是翻倍。

然而，五金價格飆升，也使部分年輕人望而卻步。大象新聞提到，部分準新人消費者轉向二手平台租賃三金或五金仿製飾品。一套租賃價格約人民幣八十至一百五十元，押金約二百元。租賃平台「租某俠」提供足金手鐲等，七天租金約八百元，可按當天批發價買斷租賃金飾。