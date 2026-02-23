車市促銷 從價格戰轉向金融戰

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

今年大陸春節車市正迎來政策與市場的轉換期，受消費政策刺激及季節性因素影響，大陸國內車市在春節促銷上以金融政策為主要著力點，長假期間降低零售端庫存的力度有所加大。換言之，車市促銷由傳統花式價格戰轉向金融戰。

春節假期以往是車市大力促銷期，除部分車企減價銷售外，今年促銷方式產生變化。財聯社報導，海口美蘭零跑汽車中心推出一點一萬元（人民幣，下同）現金優惠，零跑Ｃ11車型最多可省四萬元；上海浦東ＢＭＷ的４Ｓ店部分車款降價近百分之三十出售。

同時，小鵬汽車全系車型均享受七年超低息的金融購車政策；蔚來子品牌樂道則推出樂道Ｌ90購車禮遇再加碼，核心內容包括七年百分之○點四九超低年化率，疊加零金融服務費、提前還款零違約金等；特斯拉推出七年超長低息金融政策等金融方案。

報導指出，與過去直接降價不同，如今銷售人員更熱衷於向客戶講解金融方案、服務包和隱藏福利，引導客戶計算購車背後的「綜合價值帳」。

但大陸消費群體分化，有些消費者對金融方案熱度並不高。時代周報引述一位小米汽車銷售人員說法稱，七年超低息金融購車方案並未像預期中那樣受到消費者熱捧，在小米汽車的購車金融方案裡，選擇七年超低息和三年零息的消費者大致各占一半，也有部分用戶選擇全款購車。

大陸乘聯會預計節後新能源車整車企業的降價促銷能力下降，導致消費者心態趨於謹慎，短期內或抑制購車需求的正常釋放。

中汽協預估，二○二六年全年大陸汽車銷量在三四七五萬輛左右，年增百分之一，其中乘用車三○二五萬輛，年增百分之○點五；新能源汽車一千九百萬輛，年增百分之十五點二；汽車出口七百四十萬輛，年增百分之四點三。

