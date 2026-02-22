快訊

狗狗從雲林高樓墜地重傷 疑飼主吵架被拋陷羅生門…網痛罵：喪心病狂

連槓龜都有玄機？她買刮刮樂摸透「1規律」 秒中萬元大獎

AI需求熱！陸光通訊春節期間不停工 大廠訂單已滿到第4季

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸光通訊廠商華工科技旗下多個業務板塊在春節期間生產不停工。據悉，該公司聯接業務訂單已經排到2026年第4季，其中AI高速光通訊產線24小時滿負荷運轉。圖／本報資料照片
大陸光通訊廠商華工科技旗下多個業務板塊在春節期間生產不停工。據悉，該公司聯接業務訂單已經排到2026年第4季，其中AI高速光通訊產線24小時滿負荷運轉。圖／本報資料照片

春節長假結束，但對AI產業鏈而言仍在加緊趕工。大陸光通訊廠商華工科技旗下多個業務板塊在春節期間生產不停工。據悉，該公司聯接業務訂單已經排到2026年第4季度，其中AI高速光通訊產線24小時滿負荷運轉。華工科技光通訊業務負責人表示，春節期間公司武漢及泰國兩大生產基地全線運轉，大年初一即復工，全力保障1.6T、800G等高速光通訊模組的量產交付。

華工科技為大陸光谷集團旗下公司，其在全球光通訊行業排名上約為第七名，在大陸國內廠商排名僅次於中際旭創、光迅科技，預計今年憑800G/1.6T/LPO產品放量，有望進入全球前五。其服務的客戶有微軟、Meta、輝達等廠商。

華工科技光通訊業務負責人稱，2025年，該公司高速光通訊產品在國內外市場均實現大幅增長，今年計劃將800G、1.6T高速光通訊模組產能再提升50%以上。

市佔全球第一的光通訊模組巨頭中際旭創當前產能處於滿負荷運轉狀態，訂單需求旺盛，產能利用率維持在八成以上，1.6T光通訊模組訂單已排至2026年末。該公司於2025年9月率先通過客戶認證並開啟1.6T光通訊模組量產，領先同行約一年，目前正加速爬坡，預計2026年Q3-Q4實現滿產83萬只/月。目前在泰國等地皆有設廠；另一巨頭光迅科技已形成「武漢+海外」雙基地布局，截至2025年4月，光迅科技月產能達50萬只。

而受到AI算力爆發與5G網絡升級的雙重驅動下，光通訊模組市場需求持續強勁。大陸部分廠商也開始擴產，比如匯綠生態收購武漢鈞恒科技35%股權，鄂州基地已陸續投入生產，產品核心物料的準備工作也在持續進行中。武漢鈞恒董事長彭開盛表示，算力軍備競賽遠未見頂，行業仍處「供不應求」周期。

武漢 春節 產業鏈 算力

延伸閱讀

川普3月訪中 大陸談判占上風 台灣當心

大陸公募基金押寶消費股回溫

華星光、光聖股價再創新高 光通訊族群齊揚

光通訊浪潮下的績優生─華星光

相關新聞

玻璃纖維第二輪漲價潮將來襲 陸業界估月增10%至15%

隨AI應用需求快速攀升，玻璃纖維供應吃緊的局面正進一步惡化，電子級玻璃纖維布（電子布）供應持續緊張，價格再度走高。業內人...

陸公務員春節相親狂炫富…稱房子很多、名車多台 官方調查結果出爐

中國新聞周刊報導，大陸知名媒婆「開封王婆」大年初四到初六連續三天在江蘇連雲港園博園舉辦一場公開相親活動，一名男子上台後自...

穩房市！陸專項債主投土地、國開行對都更發貸款

大陸兩大地產研究智庫近期發布報告透露目前穩房市的進度：中指研究院20日發布房地產代建經營現狀分析報告顯示，央國企積極入局...

AI需求熱！陸光通訊春節期間不停工 大廠訂單已滿到第4季

春節長假結束，但對AI產業鏈而言仍在加緊趕工。大陸光通訊廠商華工科技旗下多個業務板塊在春節期間生產不停工。據悉，該公司聯...

春節婚慶帶旺金市！大陸金價飆升 結婚「五金」飆破45萬元大關

國際金價持續上漲，加上春節婚慶忘記帶動需求，大陸足金首飾價格重回每克人民幣1,500元以上，推升傳統婚俗必備的「五金」（...

超越北美 2026中國電影總票房破70億 暫列全球第一

據網路平台數據顯示，截至2月21日20時30分，2026年年度中國電影總票房（含預售）突破70億（人民幣，下同，約10億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。