AI需求熱！陸光通訊春節期間不停工 大廠訂單已滿到第4季

春節長假結束，但對AI產業鏈而言仍在加緊趕工。大陸光通訊廠商華工科技旗下多個業務板塊在春節期間生產不停工。據悉，該公司聯接業務訂單已經排到2026年第4季度，其中AI高速光通訊產線24小時滿負荷運轉。華工科技光通訊業務負責人表示，春節期間公司武漢及泰國兩大生產基地全線運轉，大年初一即復工，全力保障1.6T、800G等高速光通訊模組的量產交付。

華工科技為大陸光谷集團旗下公司，其在全球光通訊行業排名上約為第七名，在大陸國內廠商排名僅次於中際旭創、光迅科技，預計今年憑800G/1.6T/LPO產品放量，有望進入全球前五。其服務的客戶有微軟、Meta、輝達等廠商。

華工科技光通訊業務負責人稱，2025年，該公司高速光通訊產品在國內外市場均實現大幅增長，今年計劃將800G、1.6T高速光通訊模組產能再提升50%以上。

市佔全球第一的光通訊模組巨頭中際旭創當前產能處於滿負荷運轉狀態，訂單需求旺盛，產能利用率維持在八成以上，1.6T光通訊模組訂單已排至2026年末。該公司於2025年9月率先通過客戶認證並開啟1.6T光通訊模組量產，領先同行約一年，目前正加速爬坡，預計2026年Q3-Q4實現滿產83萬只/月。目前在泰國等地皆有設廠；另一巨頭光迅科技已形成「武漢+海外」雙基地布局，截至2025年4月，光迅科技月產能達50萬只。

而受到AI算力爆發與5G網絡升級的雙重驅動下，光通訊模組市場需求持續強勁。大陸部分廠商也開始擴產，比如匯綠生態收購武漢鈞恒科技35%股權，鄂州基地已陸續投入生產，產品核心物料的準備工作也在持續進行中。武漢鈞恒董事長彭開盛表示，算力軍備競賽遠未見頂，行業仍處「供不應求」周期。