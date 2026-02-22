穩房市！陸專項債主投土地、國開行對都更發貸款

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
克而瑞報告顯示，去年地方專項債發行規模增長超過5,000億元，主要投向了年內重啓的土地儲備類專項債。（路透）

大陸兩大地產研究智庫近期發布報告透露目前穩房市的進度：中指研究院20日發布房地產代建經營現狀分析報告顯示，央國企積極入局代建，憑藉資源優勢發展迅速；克而瑞報告顯示，去年地方專項債發行規模增長超過5,000億元，主要投向了年內重啟的土地儲備類專項債；此外，大陸國開行日前宣布向都市更新領域發放超人民幣7,000億貸款。

新華社報導，2025年大陸國開行向城市更新領域發放貸款人民幣7,863億元，重點支持了城鎮老舊小區整治改造，老舊街區、老舊廠區、城中村等更新改造，城市基礎設施建設改造，城市生態系統修復，城市歷史文化保護傳承等領域。

中指研究院報告顯示，隨著城市更新、舊改等利好政策頻繁，部分企業也在探索該領域代建，開始在廣州、北京一線城市謀求代建機遇。報告結合「2025中國房地產企業銷售業績排行榜」數據顯示，銷售額TOP50的企業中，有30家已規模化開展代建業務，佔比六成，其中央國企18家，佔比近四成。全國16家房地產央企中，已有12家開展代建業務，其中4家成立獨立代建業務公司，開展代建業務。

其中，2025年，央國企在代建領域發展迅速，部分企業新簽約規劃建築面積顯著，如中鐵置業代建新簽約規劃建築面積年增51%，五礦地產、中鐵建地產新簽約規劃建築面積年增超100%。

央國企憑藉自身資源優勢，在城市更新、保障性住房、資方不良資產處置等方面具有較強優勢。而央國企入局意味在房地產行業轉向服務運營上做出率先示範，同時加速行業出清，提升整體專業化和規範化水平。

克而瑞深度諮詢·普睿數智研究中心發布2025地產專項債深度研究報告則針對2025年專項債發行變化，梳理了近800支地產類專項債、5,500個房地產項目投向，結合各地供求情況評測其對穩樓市的推動作用，核心觀點包括：專項債規模與地產類投放雙創新高，土儲類重啟成穩地產核心動力。

