陸公務員春節相親狂炫富…稱房子很多、名車多台 官方調查結果出爐

聯合報／ 大陸中心／即時報導
江蘇連雲港一名公務員春節期間參加相親活動，大方炫富擁有多輛豪車，「房子很多」，引發外界關注。（圖／截自影片）

中國新聞周刊報導，大陸知名媒婆「開封王婆」大年初四到初六連續三天在江蘇連雲港園博園舉辦一場公開相親活動，一名男子上台後自我介紹稱，「我在連雲港市政府機關事務管理局上班，這是我本職工作……副業不說了，家裡還有賓利添越（Bentley Bentayga，售價新台幣1,330萬元起）、保時捷奧迪R7，房子很多！」

一名公務員財力竟如此雄厚，影片上傳後引發不少網友關注男子的真實身分及其財富是如何積累的。

江蘇《現代快報》22日報導，連雲港市機關事務管理局工作人員對此回應稱，「這個情況我們已經關注到了，局裡也非常重視這件事，昨天已經開展了調查。」

連雲港市機關事務管理局證實，這名男子確實是該機關下屬單位聘用人員。但他的真實年齡並不是自我介紹時說的36歲，而是40歲。男子目前有兩輛車，一輛是二手奧迪A7，以人民幣14.8萬元購入，另一輛則是9萬多的納智捷。

男子有兩套房，一套70多平方米，一套93平方米，是與他人共有的。連雲港市機關事務管理局稱，「目前，我們對當事人已經進行了嚴肅批評教育。」

