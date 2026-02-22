玻璃纖維第二輪漲價潮將來襲 陸業界估月增10%至15%

隨AI應用需求快速攀升，玻璃纖維供應吃緊的局面正進一步惡化，電子級玻璃纖維布（電子布）供應持續緊張，價格再度走高。業內人士預計，受成本上升及產能有限影響，玻璃纖維製造商計畫啟動第二輪漲價，月度調價幅度約10%至15%，若按此節奏推進，到2026年底價格可能較當前翻倍，並將對電子產品及PCB產業鏈帶來連鎖影響。此次預期漲價是在2025年累計漲幅超50%基礎上進行的再次加碼。

據金融界，玻璃纖維產業鏈自2026年初已密集釋出漲價信號。卓創資訊數據顯示，2025年10月、12月及2026年1月、2月，普通電子布已經歷四次漲價，其中7628厚布累計漲幅達1至1.2元/公尺，薄布漲幅更大。2月4日，光遠新材、國際復材等行業龍頭再度發布提價通知，幅度加大且周期縮短。

華泰證券研報直言，新一輪提價幅度較大且周期縮短，反映電子布緊缺態勢由高端向普通產品擴散。普通電子布供給約束較大，有望於2026年開啟新一輪價格上漲周期；高端電子布中的二代低介電和低熱膨脹產品2026年仍存供給缺口，有望繼續提價。

上海證券報指出，電子級玻璃纖維布（即玻纖布）又稱為電子布，是製造電子產品核心銅箔基板的重要原料，被稱為晶片「護甲」。有基板公司負責人表示，自2025年下半年起，高端電子布一直缺貨，價格持續上揚，AI算力需求是推動用量與價格上升的主要因素。花旗分析師預測，2026年電子布漲幅可能達25%甚至更高，並可能傳導至智能手機及筆記型電腦等終端產品。

此前，科創板日報曾指，多家大陸公司近期在高端電子布領域取得進展。國際復材自主研發的5G用低介電玻璃纖維已應用於高端手機及5G高頻通信用透波制品。中材科技產品涵蓋低介電一、二代纖維布、低膨脹纖維布及超低損耗低介電纖維布，均完成海內外頭部客戶認證及批量供貨。電子布價值量約占覆銅板成本30%，供應緊張已帶動覆銅板價格上漲，並傳導至PCB產業鏈。

另，山西證券指出，T形玻璃纖維布主要供應商日東紡占全球超過90%的低熱膨電子布供應，但新產能預計2027年才投入運營，屆時僅能提升約20%。部分廠商將產能從傳統E-glass轉向需求更旺盛的低介電玻璃布，加劇普通電子布供應缺口。