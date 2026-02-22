快訊

北車驚傳揮刀客現蹤！電眼直擊他持刀過路 警擴大追查中

老高年收上看3億？拍片只是副業 曝小茉真實財力「房子車子都她送的」

美最高法院救了川普一把！CNN：封殺對等關稅是送上大禮

玻璃纖維第二輪漲價潮將來襲 陸業界估月增10%至15%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
陸媒金融界指出，玻璃纖維供應持續吃緊，業內預估玻璃纖維製造商計畫啟動第二輪漲價，月度調價幅度約10%至15%，若按此節奏推進，年底價格可能翻倍。圖為上海外灘。（法新社）
陸媒金融界指出，玻璃纖維供應持續吃緊，業內預估玻璃纖維製造商計畫啟動第二輪漲價，月度調價幅度約10%至15%，若按此節奏推進，年底價格可能翻倍。圖為上海外灘。（法新社）

隨AI應用需求快速攀升，玻璃纖維供應吃緊的局面正進一步惡化，電子級玻璃纖維布（電子布）供應持續緊張，價格再度走高。業內人士預計，受成本上升及產能有限影響，玻璃纖維製造商計畫啟動第二輪漲價，月度調價幅度約10%至15%，若按此節奏推進，到2026年底價格可能較當前翻倍，並將對電子產品及PCB產業鏈帶來連鎖影響。此次預期漲價是在2025年累計漲幅超50%基礎上進行的再次加碼。

據金融界，玻璃纖維產業鏈自2026年初已密集釋出漲價信號。卓創資訊數據顯示，2025年10月、12月及2026年1月、2月，普通電子布已經歷四次漲價，其中7628厚布累計漲幅達1至1.2元/公尺，薄布漲幅更大。2月4日，光遠新材、國際復材等行業龍頭再度發布提價通知，幅度加大且周期縮短。

華泰證券研報直言，新一輪提價幅度較大且周期縮短，反映電子布緊缺態勢由高端向普通產品擴散。普通電子布供給約束較大，有望於2026年開啟新一輪價格上漲周期；高端電子布中的二代低介電和低熱膨脹產品2026年仍存供給缺口，有望繼續提價。

上海證券報指出，電子級玻璃纖維布（即玻纖布）又稱為電子布，是製造電子產品核心銅箔基板的重要原料，被稱為晶片「護甲」。有基板公司負責人表示，自2025年下半年起，高端電子布一直缺貨，價格持續上揚，AI算力需求是推動用量與價格上升的主要因素。花旗分析師預測，2026年電子布漲幅可能達25%甚至更高，並可能傳導至智能手機及筆記型電腦等終端產品。

此前，科創板日報曾指，多家大陸公司近期在高端電子布領域取得進展。國際復材自主研發的5G用低介電玻璃纖維已應用於高端手機及5G高頻通信用透波制品。中材科技產品涵蓋低介電一、二代纖維布、低膨脹纖維布及超低損耗低介電纖維布，均完成海內外頭部客戶認證及批量供貨。電子布價值量約占覆銅板成本30%，供應緊張已帶動覆銅板價格上漲，並傳導至PCB產業鏈。

另，山西證券指出，T形玻璃纖維布主要供應商日東紡占全球超過90%的低熱膨電子布供應，但新產能預計2027年才投入運營，屆時僅能提升約20%。部分廠商將產能從傳統E-glass轉向需求更旺盛的低介電玻璃布，加劇普通電子布供應缺口。

纖維 高端 漲價 產業鏈

延伸閱讀

AI科技大戰隊金馬年奔騰 台積電、廣達等前景佳

AI 技術與需求 「零組件」擁新技術優勢

光電板廠志超、PCB廠宇環董座徐正民逝世 公司發重訊證實

糙米、高麗菜纖維其實不如想像中高！這款麵包纖維是糙米的3倍

相關新聞

陸AI大模型智譜就GLM Coding Plan出問題致歉 並推補償方案

大陸國產AI大模型龍頭公司智譜21日發出致歉信，針對旗下人工智慧（AI）程式訂閱套餐GLM Coding Plan出現問...

玻璃纖維第二輪漲價潮將來襲 陸業界估月增10%至15%

隨AI應用需求快速攀升，玻璃纖維供應吃緊的局面正進一步惡化，電子級玻璃纖維布（電子布）供應持續緊張，價格再度走高。業內人...

春節婚慶帶旺金市！大陸金價飆升 結婚「五金」飆破45萬元大關

國際金價持續上漲，加上春節婚慶忘記帶動需求，大陸足金首飾價格重回每克人民幣1,500元以上，推升傳統婚俗必備的「五金」（...

超越北美 2026中國電影總票房破70億 暫列全球第一

據網路平台數據顯示，截至2月21日20時30分，2026年年度中國電影總票房（含預售）突破70億（人民幣，下同，約10億...

港戲院夜場入座率1成 「散場如鬼城」 業界：振興勿單靠優惠

近年電影市道、晚市同告不振，有政黨及議員建議《財政預算案》補貼晚間電影場次，振興票房以至「夜經濟」。體演文出界議員霍啟剛...

中韓競爭加劇 韓媒：南韓二次電池技術遭中國反超

在全球科技競爭持續加劇下，南韓長期引以為傲的核心技術優勢正面臨挑戰。南韓科學技術資訊通信部最新提交的「2024年度技術水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。