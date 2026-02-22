中韓競爭加劇 韓媒：南韓二次電池技術遭中國反超

在全球科技競爭持續加劇下，南韓長期引以為傲的核心技術優勢正面臨挑戰。南韓科學技術資訊通信部最新提交的「2024年度技術水準評估結果（草案）」顯示，韓中在多項關鍵技術領域的差距持續擴大，曾經領先的二次電池領域也被中國大陸超越。

韓聯社指，南韓科學技術資訊通信部近期向國家科學技術諮詢會議提交「2024年度技術水準評估結果（草案）」報告。當中顯示，以全球最高技術水準國家美國為基準，2024年南韓與美國技術差距為2.8年；中國大陸與美國差距為2.1年，韓中之間相差0.7年。同時，南韓與美國之間的技術差距由3.2年縮小至2.8年，減少0.4年；但在對中國大陸的比較中，南韓自2022年首次被中國大陸超越，當時差距為0.2年，2024年已擴大0.5年。

另，報導提到，此次評估圍繞11個領域136項國家核心技術，對韓、中、日、歐、美五個國家和地區的論文與專利進行定量分析，並結合1,180名專家問卷調查的定性評價綜合形成。在整體技術水準方面，以美國為100%計，歐盟為93.8%，中國大陸為86.8%，日本為86.2%，南韓為82.8%。

而在對50項國家戰略技術的評估中，與美國相比，南韓的技術差距為2.6年，中國大陸為1.4年，「中國追趕勢頭尤為明顯」。南韓較2022年的3年差距縮小0.4年，而中國大陸同期縮小0.8年，戰略技術差距加速收窄。

此外，報導稱，2022年，南韓在二次電池領域曾獨居第一，當時領先0.9年。但2024年評估顯示，中國大陸已躍居第一，南韓與中國大陸之間形成0.2年的技術差距。同樣，在2022年南韓位居第二的半導體與顯示領域，2024年技術差距方面，南韓落後美國0.7年、中國大陸落後美國0.8年；在技術水準占比上，南韓為91.2%，中國大陸為91.5%，中國大陸實現反超。

在全球科技競爭加劇的狀況下，韓媒《亞洲日報》1月曾指，南韓國策研究機構產業研究院報告顯示，在機器人、自動駕駛、電動車及半導體等核心產業，南韓的競爭力已被中國大陸追趕。報告指，中國大陸在半導體產業的研發、成品生產、產品服務及國內需求等環節均超過南韓，尤其在細分技術、價格和基礎建設等30項評估指標中，有超過六成被評為中國大陸更具優勢。

此外，報告還提到，中國大陸在機器人、電動車、電瓶及自動駕駛汽車領域的綜合競爭力也領先南韓。負責調查的產業研究院中國研究組組長趙恩喬說，雖然兩國在部分技術環節仍有競爭，但中國大陸在基礎建設與性價比方面占優勢，自動駕駛領域更是遙遙領先，南韓需審視現狀並思考如何借助中國大陸的技術生態與市場制定合作策略。