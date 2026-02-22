蛇年大漲扭轉頹勢 馬年中國股市法人普遍看多

在官方刻意作多及強力拉抬下，蛇年的中國股市上演久違的大多頭行情，上證指數更一舉創下10年來的大波段新高。因此，中國內外資法人普遍看好馬年走勢，理由是官方偏多心態不變。但宏觀經濟數據好壞、內需提升程度及地緣政治動盪，仍是中國股市馬年行情可能的變數。

在中國內外資法人看來，官方在2024年9月下旬啟動的一系列救市措施，可說是奠定了中國股市蛇年走出大多頭行情的基礎，一舉扭轉市場瀰漫的偏空及悲觀氣氛，硬是將可能破底的中長空趨勢翻空為多。

此外，中國股市先前漲幅落後於全球其他股市甚多，使其即使中國國內經濟環境仍然欠佳、產業基本面並未轉好、企業獲利多未轉虧為盈的情況下，甚至還一度籠罩在美國總統川普（Donald Trump）的對等關稅大棒下，中國股市仍能在整個蛇年走出補漲行情，跌破全球不少分析師的眼鏡。

到今年1月，上證指數更攻上4190點的10年大波段新高，為蛇年的中國股市畫上頗為亮麗的句點。有中國證券業人士形容，這個蛇年的「蛇尾」可不是常說的「虎頭蛇尾」，而是「比虎頭還厲害的蛇尾」。

至於馬年的中國股市，截至目前為止，中國國內法人的公開看法，仍然呈現一片樂觀，且全面看多；就連外資，也對中國股市2026全年的行情，以中性偏多看待，於是被中國官媒大事宣傳。

中國券商、投信等法人及財經媒體普遍認為，中國官方今年將「穩內需」、「促消費」列為經濟政策重點，代表政策將逐漸朝內需方面傾斜，特別是消費上。然而，官方並未放棄製造業及外貿等重要的經濟成長引擎。在這種情況下，中國今年的內外需將有轉趨平衡之勢。

法人認為，一旦中國沉寂已久的內需被帶動，相關產業將會更具有基本面支撐，進而帶動業績成長，提升獲利。加上為數可觀的內需概念股股價仍然偏低，一旦發動大波段攻勢，對推升行情將有極大幫助，成為延續蛇年多頭於不墜的動能。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍日前對馬年行情發表看法，指中國股市在馬年的走勢，應會延續蛇年震盪走高的「慢牛」、「長牛」走勢，並仍以類股輪流表現的模式帶動整體行情，漲勢不會一直集中在特定的一個或幾個類股或族群。

外資的馬年中國股市的預期雖然也偏多，但相對也注意到存在風險。相較於中國法人對「穩內需」、「促消費」的樂觀，外資的看法卻相對保守。

有外資指出，儘管中國官方對資本市場的心態持續偏多，在經濟政策上也不斷祭出各種激勵措施，但目前仍未見中國房市的成交量及價格有止跌回穩的跡象。此外，中國經濟目前仍處於通縮階段，是扭轉經濟頹勢最大的障礙之一。而中國宏觀經濟數據若無法獲得改善，依舊會連帶影響各界對中國資本市場的信心。

外資還認為，今年全球地緣政治仍充滿不確定性，美中關係雖見緩和，貿易戰也暫時偃旗息鼓，但檯面下的較勁仍然存在。加上中國與歐盟、日本仍有齟齬，整體而言，中國的外部風險仍然存在。因此，上述內外部因素，都可能是馬年中國股市一片看多聲中的潛在變數。

不過，中國內外資法人普遍認為，在官方寬鬆的財政與貨幣政策及產業升級政策推動下，各界對中國股市的信心正在恢復。加上中國股市漲幅明顯落後全球其他股市，仍有獲利空間。只要中國經濟未出現重大負面衝擊，中國股市馬年表現偏多的機率仍然較高。