美影業再出手！MPA向字節發函控Seedance 2.0系統性侵權

大陸科技公司字節跳動（ByteDance）近期推出全新人工智慧（AI）影片生成模型Seedance 2.0並爆紅，然而，由於影片逼真度驚人，引來美國影視業的不滿。陸媒「快科技」指，美國電影協會（MPA）20日向字節跳動發出措辭強硬的停止侵權函，指控其Seedance 2.0存在「系統性侵權」行為。

報導指，該封信函以「行業集體回應」名義發出，直指Seedance 2.0在生成影片時未經授權使用智慧財產權，並非偶發錯誤，而是技術本身固有特性。信中指，「相關侵權內容的規模與一致性足以證明，這是系統性侵權，而非疏忽。換言之，Seedance的著作權侵權是其技術特性，而非漏洞。」

美國娛樂媒體「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）提到，上述信函還指，「這是美國電影協會首度對大型生成式AI公司發出停止侵權函」。報導指，信中主張Seedance 2.0影片對智慧財產權的未授權使用並非偶發，而是「寫入技術本身」（baked into the tech），並稱侵權是「功能，而非錯誤」（a feature, not a bug）。

娛樂周刊「綜藝」（Variety）則提到，美國電影協會代表旗下七家會員公司，要求字節跳動停止以電影與電視作品訓練模型，並實施防護措施，防止用戶生成受著作權保護內容。信中並要求字節跳動於2月27日前回覆，確認已採取的具體措施。

報導並指，美國電影協會執行長里夫金（Charles Rivkin）先前於2月12日至13日發表聲明，指Seedance 2.0大規模未經授權使用美國著作權作品，要求立即停止相關服務。美國電影協會總法律顧問坦普（Karyn Temple）則稱，字節跳動僅以簡短聲明稱尊重著作權並將加強防護措施，「遠遠不夠」，並稱持續調查社群平台時，仍發現Seedance產出明顯侵害會員權利的內容。

另，美國電影協會信中還列舉Seedance生成包含史瑞克、海綿寶寶、死侍及Stranger Things等知名角色的影片案例，認為相關結果規模與一致性顯示為系統性侵權。

據了解，美國電影協會此前發表聲明後，迪士尼、派拉蒙、華納兄弟及Sony等好萊塢巨頭也分別向字節跳動發出法律威脅。華納兄弟在其停止侵權函中指控字節跳動「蓄意設計」以剽竊其智慧財產權。

此前，2月16日字節跳動曾表示，公司「尊重智慧財產權」，並「正在採取措施加強現有防護機制，以防止用戶未經授權使用智慧財產權及肖像權」。

春節前夕，字節跳動正式發布Seedance 2.0，一推出便引爆全球，海內外影視產業高度關注。同時，Seedance 2.0 產生的影片在海外播放量屢破百萬，不少用戶稱讚其效果媲美好萊塢大片。