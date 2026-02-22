2025年中德貿易回升 陸再次成為德最大貿易夥伴

德國總理梅爾茨將在中國大陸馬年第一個上班日24日就前往北京訪問前，德國聯邦統計局近日公布的最新數據則顯示，2025年中國再次成為德國最大貿易夥伴，雙邊進出口總額達到2,518億歐元，較上年增長2.1%。

大陸網路媒體《觀察者網》指，中國多年來一直是德國最大貿易夥伴，但2024年被美國超越，2025年則重新奪回首位。而德美貿易額則因關稅爭端下降5%，降至2,405億歐元。

觀察者網指，自2015年以來，中國一直是德國最重要的進口供應國。2025年，德國進口商品大部分來自中國，總價值達1,706億歐元，較上年增長8.8%。德國之聲中文網提到，德國從中國進口的機械設備價值達139億歐元，增幅11.6%；電氣設備進口增幅14.8%，總額為328億歐元；數據處理設備、電子及光學產品進口額達509億歐元，增長4.9%，占德國自中國進口商品最大比重。

另一方面，德國對中國出口總額約為813億歐元，年減9.7%。觀察者網表示，基於此，德國從中國進口額首次超過出口額的兩倍，中國對德國貿易順差增加三分之一，約達893億歐元。

人民網指，從整體看，2025年德國貨物出口總額年增0.9%，達1兆5,630億歐元，進口總額年增4.3%，達1兆3,625億歐元，全年貿易順差2,005億歐元，較2024年減少424億歐元。

其中，2025年德國對美出口額降至1,462億歐元，年減9.4%，其中汽車及零部件出口降幅最大，達17.8%，主要受美國關稅收緊影響。儘管如此，美國仍為德國製造產品最大單一市場，法國和荷蘭分別為第二、第三大出口目的地，中國僅排名第六。

德國NTV電視台引述德國宏觀經濟與商業周期研究所（IMK）科學主任杜利恩指，最新貿易數據反映德國工業正受到地緣經濟格局變化影響，中國和美國正透過積極產業與貿易政策，試圖降低對工業進口依賴。中國目標是在德國長期領先的關鍵領域成為世界市場領導者，「近年來，中國生產商正將德國企業擠出各大市場」。

德國對中國出口減少和進口增加亦引發業界關注。德國對外貿易協會（BGA）主席琼德拉將2025年中德貿易變化描述為「對華出口貿易崩潰」，認為是警示信號，並呼籲德國政府拓寬供應鏈、開拓新市場以提升競爭力。

另，路透指，梅爾茨將於24日至27日訪問中國，行程涵蓋北京與杭州，討論安全、地緣政治、貿易及人權議題，俄烏衝突亦可能列入會談內容。梅爾茨近日在基民盟活動中表示，希望尋找與德國志同道合的國際合作夥伴，以保持國家繁榮及社會保障水準，並與中國領導層建立聯繫。他近期已與數名中國問題專家共進晚餐，徵詢訪中行程建議。