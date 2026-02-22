紫金礦業衝高金礦產量 喊話2028躋身全球三強

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸金屬礦企巨頭紫金礦業近日公告，董事會已審議通過「公司三年（2026—2028年）主要礦產品產量規劃和2035年遠景目標綱要」，公司規劃至2028年，銅、金礦產品產量進入全球前三。

紫金礦業同步提出2035年遠景目標，力爭主要指標較2025年實現跨越式成長，部分指標達到全球首位，並全面建成「綠色高技術超一流國際礦業集團」。

根據紫金礦業的三年產量規劃，其預計2026年礦產金產量105噸、礦產銅產量120萬噸、礦產銀產量520噸。至2028年，公司規劃礦產金產量達130至140噸，礦產銅達150至160萬噸，礦產銀600至700噸。

公告提到，2023年至2025年間，公司已完成相關目標，銅、金礦產品產量進入全球第三至第五位。公司指出，地緣政治風險頻發，全球供應鏈與產業鏈面臨重構，金價上行與銅價高位運行，加上能源轉型推動鋰等關鍵金屬需求擴張，礦業發展格局正出現變化。

