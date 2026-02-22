大陸公募基金押寶消費股回溫
據Wind統計，2025年12月以來，大陸一共有12檔消費主題基金成立，合計募集規模人民幣75億元，其中有八檔成立於2026年。這些公募基金認為，2026年新零售、年輕人消費、穩健類資產三大消費領域具備投資機會，長期低迷的消費板塊有望回暖。
近年來大陸內需不足、民眾消費謹慎等經濟問題仍存，導致消費板塊相對不受青睞。不過在官方力推多種促消費政策，透過直接補貼、資金支持等方式提振下，外界認為消費板塊有機會迎接估值修復契機。
今年來消費板塊逐漸回升，券商中國引述Wind統計，截至15日納入統計的約200檔消費主題權益基金，2026年以來的平均收益率超過3%，其中有13檔基金收益率超過10%。
展望後市，鵬華基金研究部基金經理謝添元指出，2026年消費短期動能強勁；白酒、餐飲、酒旅、服裝等，基本面都已承壓若干年，行業經歷充分出清，估值水位在歷史很低位置，一旦需求回暖就具備反轉機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。