大陸公募基金押寶消費股回溫

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

據Wind統計，2025年12月以來，大陸一共有12檔消費主題基金成立，合計募集規模人民幣75億元，其中有八檔成立於2026年。這些公募基金認為，2026年新零售、年輕人消費、穩健類資產三大消費領域具備投資機會，長期低迷的消費板塊有望回暖。

近年來大陸內需不足、民眾消費謹慎等經濟問題仍存，導致消費板塊相對不受青睞。不過在官方力推多種促消費政策，透過直接補貼、資金支持等方式提振下，外界認為消費板塊有機會迎接估值修復契機。

今年來消費板塊逐漸回升，券商中國引述Wind統計，截至15日納入統計的約200檔消費主題權益基金，2026年以來的平均收益率超過3%，其中有13檔基金收益率超過10%。

展望後市，鵬華基金研究部基金經理謝添元指出，2026年消費短期動能強勁；白酒、餐飲、酒旅、服裝等，基本面都已承壓若干年，行業經歷充分出清，估值水位在歷史很低位置，一旦需求回暖就具備反轉機會。

板塊

延伸閱讀

2026春節運勢大翻轉！ 這些生肖「5星級好運」報到 趨吉避凶攻略一次看

港股AI、機器人 逆風飛翔…無懼紅盤日亂流

智能入口 進入雙王時代

PCB業大擴張 迎增長機遇

相關新聞

陸資產管理巨頭AI投資轉向 集體加碼Google

隨著美國證券交易委員會（SEC）2025年第4季「13F報告」悉數披露，高瓴（HHLR）、景林、高毅、東方港灣及喜馬拉雅...

紫金礦業衝高金礦產量 喊話2028躋身全球三強

大陸金屬礦企巨頭紫金礦業近日公告，董事會已審議通過「公司三年（2026—2028年）主要礦產品產量規劃和2035年遠景目...

大陸公募基金押寶消費股回溫

據Wind統計，2025年12月以來，大陸一共有12檔消費主題基金成立，合計募集規模人民幣75億元，其中有八檔成立於20...

陸股周二開市 有望收紅

上證指數13日下跌51.95點收4,082.07點，蛇年全年滬指累漲超25%。陸股預計24日開紅盤，分析師普遍看好陸股節...

陸政策溫和、銀行成本壓力大、經濟溫和修復 人行2月LPR估不變

中國人民銀行（大陸央行）將於24日公布2月貸款市場報價利率（LPR），分析認為，2月LPR維持不變機率更大，人行政策溫和...

補貼新政推動車市爭戰升級 價格戰轉金融戰

今年大陸春節車市正迎來政策與市場的轉換期，受消費政策刺激及季節性因素影響，大陸國內車市在春節促銷上以金融政策為主要著力點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。