大陸公募基金押寶消費股回溫

據Wind統計，2025年12月以來，大陸一共有12檔消費主題基金成立，合計募集規模人民幣75億元，其中有八檔成立於2026年。這些公募基金認為，2026年新零售、年輕人消費、穩健類資產三大消費領域具備投資機會，長期低迷的消費板塊有望回暖。

近年來大陸內需不足、民眾消費謹慎等經濟問題仍存，導致消費板塊相對不受青睞。不過在官方力推多種促消費政策，透過直接補貼、資金支持等方式提振下，外界認為消費板塊有機會迎接估值修復契機。

今年來消費板塊逐漸回升，券商中國引述Wind統計，截至15日納入統計的約200檔消費主題權益基金，2026年以來的平均收益率超過3%，其中有13檔基金收益率超過10%。

展望後市，鵬華基金研究部基金經理謝添元指出，2026年消費短期動能強勁；白酒、餐飲、酒旅、服裝等，基本面都已承壓若干年，行業經歷充分出清，估值水位在歷史很低位置，一旦需求回暖就具備反轉機會。