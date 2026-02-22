陸資產管理巨頭AI投資轉向 集體加碼Google

隨著美國證券交易委員會（SEC）2025年第4季「13F報告」悉數披露，高瓴（HHLR）、景林、高毅、東方港灣及喜馬拉雅資本等五家頂級中資私募股權管理基金的美股持倉動態浮出水面。整體而言，這些頂級資管機構在AI賽道投資邏輯上，已從「算力狂熱」向「應用落地與確定性價值」轉移。

潮新聞報導，去年第4季這些中資機構調倉路徑有三大特點：一是中概電商龍頭拼多多獲國內外機構同步加碼，反映出市場對大陸消費復甦與電商行業競爭格局優化的預期；二是AI賽道從 「算力」轉向「應用落地」，這些私募機構集體加碼谷歌（Google）等平台型科技公司；三是資金向核心資產集中，機構對「確定性價值」的偏好升級。

13F報告是SEC規定，管理超過一億美元資產的機構投資人需在每季結束後45天內披露的多頭持倉報告，能揭示「聰明錢」的投資動向。

亞洲規模最大的投資管理機構之一高瓴資本呈現「整體減倉、結構集中」特徵，中概股仍是核心配置資產，市值占比達92%。第4季的調倉核心聚焦中概電商龍頭，拼多多與阿里巴巴構成組合「雙核心」，合計占比達65%。其他關鍵操作還包括增持台積電，首次建倉iShares比特幣ETF等。

景林在中概股配置上，拼多多獲增持61.13萬股，穩居第三大重倉股，阿里巴巴、網易持倉保持不變，延續對中國消費及電商板塊的看好。此外，景林新進博通，減持台積電、貝殼等標的。

高毅持倉內容中，中概股仍是絕對核心，華住酒店以2.43億美元持倉市值、36%的占比穩居第一大重倉股，突顯機構對消費復甦的樂觀預期；拼多多為第二大重倉股，持倉市值2.22億美元。形成「中概消費+全球科技」的雙主線布局。

由知名私募大佬主持的東方港灣清倉阿里巴巴、Coinbase、網飛、台積電（2330）等七檔標的，橫跨加密資產、內容平台、半導體等領域。同時，加倉微軟、蘋果、Meta、亞馬遜等美國科技巨頭。知名投資人李錄管理的喜馬拉雅資本第4季延續「長期持有、集中持股」的經典風格，前四大持倉（谷歌、美國銀行、拼多多、波克夏）合計占比超87%。

