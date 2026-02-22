陸政策溫和、銀行成本壓力大、經濟溫和修復 人行2月LPR估不變

中國人民銀行（大陸央行）將於24日公布2月貸款市場報價利率（LPR），分析認為，2月LPR維持不變機率更大，人行政策溫和、銀行成本壓力大、經濟溫和修復是關鍵原因。

人行在2026年的工作會議已經明確，會讓利率政策保持一個「溫和」狀態。中金等機構測算，政策利率這一年可能會調降一到兩次，但今年1月的MLF利率毫無動靜，2月的LPR更是缺少直接下降的觸發因素。多數分析認為，如果真有全面降息或者LPR調降，那很大機率會在第2季度，不會在眼前的2月就落地。

中國人民銀行先前公布的1月LPR顯示，1年期LPR為3.0%，5年期以上LPR為3.5%，符合市場預期。LPR兩大報價已連續8個月保持不變。