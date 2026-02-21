補貼新政推動車市爭戰升級 價格戰轉金融戰

今年大陸春節車市正迎來政策與市場的轉換期，受消費政策刺激及季節性因素影響，大陸國內車市在春節促銷上以金融政策為主要著力點，長假期間降低零售端庫存的力度有所加大。換言之，車市促銷由傳統花式價格戰轉向金融戰。

春節假期以往是車市大力促銷期，除了部分車企減價銷售外，今年促銷方式則產生變化。財聯社報導，海口美蘭零跑汽車中心推出1.1萬元的現金優惠，零跑C11車型最多可以省4萬元左右；上海浦東BMW的4S店部分車款降價近30%出售。

與此同時，小鵬汽車全系車型均享受七年超低息的金融購車政策；蔚來子品牌樂道則推出「樂道L90購車禮遇再加碼」，核心內容包括七年0.49%超低年化率，疊加0金融服務費、提前還款0違約金等；特斯拉推出七年超長低息金融政策...等金融方案。

報導指出，與過去直接官降不同，如今銷售人員更熱衷於向客戶講解金融方案、服務包和隱藏福利，引導客戶計算購車背後的「綜合價值帳」。

但大陸消費群體分化，有些消費者對金融方案熱度並不高。時代周報引述一位小米汽車銷售人員說法稱，7年超低息金融購車方案並未像預期中那樣受到消費者熱捧，「在小米汽車的購車金融方案里，選擇七年超低息和三年0息的消費者大致各佔一半，也有部分用戶選擇全款購車。」

汽車行業資深分析師梅松林博士分析，新能源車購置稅新政以及汽車「國補」等政策調整可能對銷量有一定的影響；另有業內人士表示，2025 年底車企陸續推出的購置稅兜底權益，提前透支部分消費者的購車需求；而七年低息政策看似降低消費者的購車門檻，實則對具備真實購車需求的群體影響不大。

大陸乘聯會預計節後新能源車整車企業的降價促銷能力下降，價格彈性偏弱導致消費者心態趨於謹慎，短期內或抑制購車需求的正常釋放。針對2月大陸乘用車市場展望，乘聯會表示，2月有16個工作日，相對2025年2月的19個工作日少了三天，有效產銷時間很短，「可以預計2月車市銷量將會處於年內絕對谷底期，或有利於緩解零售端庫存壓力。」

中汽協預計，2026年全年大陸汽車銷量在3,475萬輛左右，年增1%，其中乘用車3,025萬輛，年增0.5%；新能源汽車1,900萬輛，年增15.2%；汽車出口740萬輛，年增4.3%。