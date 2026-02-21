香港長和提出與巴拿馬政府談判 尋求繼續營運港口

快訊

中央社／ 台北21日電
法新社報導，香港長和集團提出與巴拿馬政府談判，以繼續營運巴拿馬運河兩端的港口。

巴拿馬最高法院早前裁定，香港長和集團旗下子公司巴拿馬港口公司（PPC）持有的巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）合約違憲。巴拿馬政府已宣布，該兩個港口將暫由丹麥航運巨頭馬士基集團（Maersk）接手營運。長和曾威脅採取法律行動。

法新社20日報導，巴拿馬港口公司發言人AlejandroKouruklis接受Radio Red訪問時表示，請求巴拿馬執行部門代表與長和舉行圓桌會議，尋求合理的解決方案，並願意就巴拿馬最高法院以違憲為由駁回營運權合約中的「所有條款」，展開重新談判。

