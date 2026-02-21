川普加徵10%關稅 港官員：對香港影響有限「體現避風港優勢」

快訊

中央社／ 台北21日電
美國最高法院裁決總統川普的關稅政策違憲後，川普簽署行政令對所有國家和地區商品加徵10%關稅。歐新社
美國最高法院裁決總統川普（Donald Trump）的關稅政策違憲後，川普簽署行政令對所有國家和地區商品加徵10%關稅。香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，此事對於香港經濟影響有限，反而體現香港的穩定性和避風港優勢。

香港電台網站今日報導，財經事務及庫務局局長許正宇21日出席電台節目時，針對川普此舉對於香港的影響表示，事件體現香港政策穩定性和確定性，體現香港作為一個資金、投資的安全港或避風港的優勢，同時讓全球投資者知道可預見性的重要性。

許正宇說，香港自身經濟有一定底氣，包括服務業占整個本地生產總值相當一部分，過往即使受關稅影響，但對香港經濟影響相對有限，相信只要繼續努力，香港整體環境會更好。

美國最高法院當地時間20日裁定，「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力。川普先前援引1977年制定的IEEPA向幾乎所有國家徵收「對等」關稅。

川普隨後在白宮舉行記者會表示，最高法院的判決「令人深感失望」，但政府將使用其他替代方案，「來取代那些被法院錯誤否決的關稅」。

川普晚間於社群媒體發文表示，他已簽署公告，「對所有國家徵收10%的全球關稅」。根據白宮發出公告事實清單，美國將對輸美商品徵收10%暫時性的進口關稅（import duty），自美東時間24日凌晨起生效，為期150天。

