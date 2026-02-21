中國禁止汽車價格戰 特斯拉等車廠改打「金融戰」

中國汽車業去年掀起流血價格戰遭官方禁止後，車市激烈競爭格局未變，車廠變相降價勢必花招百出。其中，特斯拉年初率先祭出最長7年84期低利分期方案後，引發眾多車廠跟進，價格戰進化為「金融戰」。

綜合鳳凰網汽車、IT之家報導，因為官方明確禁止，中國汽車業直接降價的老路已難以為繼，但降低購車門檻、提升權益價值的競爭還會愈演愈烈，比如透過金融方案、電池租賃或服務包間接降價。

特斯拉中國1月6日率先推出「特悠享」超長期購車方案，1月31日前下單Model 3或Model Y可享最長7年超低息。以入門的Model 3後輪驅動版為例，車價人民幣23萬5500元（約新台幣107萬元），若選擇最長的7年84期，頭期款只要7.99萬元，月付只要1918元。

特斯拉中國目前最熱賣的Model Y L也首次推出5年零息購車方案，頭期款9.99萬元，月付可低至3985元。與此同時，Model Y L還推出7年超低息方案，月付可低至2947元。

特斯拉正在全球面臨銷量下滑的空前壓力，特斯拉中國率先打出金融戰，1月賣出3.73萬輛車，比去年同期成長13%，開出小紅盤。

特斯拉推出超長期購車方案後，隨即引發連鎖反應。小米、小鵬、理想等中國「新勢力」品牌迅速跟進，吉利銀河、東風奕派等新能源汽車品牌也火速加碼，將車貸從行業常見的3至5年，直接擴展到7年84期。

身為特斯拉直接對手，小米在1月16日火速為其熱銷的YU7休旅車推出專屬7年低息方案，打出頭期款4.99萬元、月付2593元起搶市場。

小鵬1月22日也上線全車系7年期購車方案，折算實際年化利率約3.18%。以其售價11.98萬元的MONAM03 515長續航Plus版計算，15%的頭期款僅需1.8萬元左右，剩餘款項分7年償還，月付低至1355元。

吉利銀河則對其M9推出7年低息方案，頭期款低至2.58萬元起，月付1999元起，還搭配3年12萬免息、5年貸2年免息的備選方案，整體門檻遠低於新勢力品牌。

東風日產2月3日進一步將車貸「捲」到了8年，旗下全系車型推出8年超低息購車方案，可享96期分期，並且零頭款，每日還貸低至27元。陸媒形容「月入3000買車或許不再是夢」。

不過報導提到，看似誘人的7年分期低月付背後，藏著不少需要消費者擦亮眼睛的細節。包括產權問題、總利息多寡以及提前還款等規則。

報導還提到，這場「金融戰」對消費者而言並非穩賺不賠。因為新能源汽車進化速度飛快，7年足以讓當前的主流電池技術、智慧化配備淪為過時產品。更關鍵的是，汽車本身是折舊較快的消費品，7年後的車輛殘值可能大幅縮水，屆時很可能出現「車不值錢，貸款還沒還完」的尷尬局面。