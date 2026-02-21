歐盟貿易專員：中國不能既享有入歐低關稅 又保持自身市場封閉狀態

路透社報導，歐盟貿易專員馬羅斯·塞夫科維奇 （Maros Sefcovic）週五表示，歐盟應該將中國企業低關稅進入其市場的條件與中國經濟對歐洲企業的開放程度掛鉤。

根據歐盟統計局 (Eurostat) 的數據，去年歐盟對華商品貿易逆差為 3,590 億歐元（4,232 億美元），僅次於 2022 年創下的紀錄，歐盟秘書長塞夫科維奇表示，這一水平「不可持續」。

這位歐盟貿易負責人表示，將於下個月在喀麥隆舉行會議的世界貿易組織（WTO）需要恢復全球貿易的公平性。塞夫科維奇在塞浦路斯舉行的歐盟貿易部長會議後的新聞發布會上表示，「一些世貿組織成員大幅擴大了其在全球貿易中的份額，同時保持了自身市場相對封閉的狀態。」

報導稱，自 2001 年加入世界貿易組織以來，中國經濟發展迅速，其出口受益於「最惠國待遇」（MFN）進口關稅，該關稅由各成員設定，適用於世貿組織所有其他國家。

塞夫科維奇表示，需要就該系統的運作方式進行「嚴肅、誠實的對話」。「當一個成員的全球貿易權重顯著提升，但其義務卻沒有相應改變時，我們必須提出尖銳的問題。」他說，「最惠國待遇與市場開放程度之間必須有明確的聯繫。」

塞夫科維奇表示，歐盟委員會希望透過積極討論來找到解決方案。他表示，與中國的接觸取得了一些成果，例如發放稀土出口許可證，但長期存在的結構性失衡仍然存在。