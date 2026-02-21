港股AI、機器人 逆風飛翔…無懼紅盤日亂流

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸人形機器人春晚炫酷表演點燃港股投資者的熱情。（央視截圖）
大陸人形機器人春晚炫酷表演點燃港股投資者的熱情。（央視截圖）

港股馬年首個交易日（20日）開低震盪，收跌近300點或1.1％。科技股走出分化行情，智譜、MiniMax等AI新貴暴漲，阿里、騰訊等傳統巨頭資金流出，資金偏好正從「綜合平台」轉向更純粹的AI應用標的。

然而，地緣政治升溫下，油價上漲，「兩桶油」中海油、中石油漲逾2%。同時，春晚效應下，大陸機器人股受追捧。

2026港股馬年開市小檔案
2026港股馬年開市小檔案

港股農曆新年假期後復市，恒生指數昨（20）日下跌292點，跌幅1.1%，收報26,413點；恒生科技指數下跌2.9%，收報5,211點。從市場表現觀察，石油、電力設備、AI應用、機器人概念股走強，而影視、科技網路股走弱。

大陸人形機器人春晚炫酷表演點燃港股投資者的熱情。20日機器人板塊的優必選一度上漲13%， 越疆一度飆升近23%。東吳證券認為，核心能力的長足進步是機器人在春晚再度出圈的關鍵，也是能夠真正從實驗室走向工廠的關鍵。

延續春節前強勢走勢，港股三檔AI大模型次新股繼續高歌猛進，再創新高。其中，智譜收漲42.72%、MINIMAX（稀宇科技）收漲14.52%、海致科技收漲28.42%。2月以來，智譜累計漲幅為220%。同期，MINIMAX累計漲幅105%。三大AI大模型次新股均創歷史新高。其中，智譜最新市值為港幣3,232億元，MINIMAX最新市值為港幣3,042億元， 海致科技最新市值為港幣617億元。

智譜日前啟動「算力合夥人」招募計劃，預計解決算力瓶頸、快速擴張服務能力，同時上調編程套餐「GLM Coding Plan」訂閱價格，反映行業定價邏輯正從「流量消耗」轉向「算力價值變現」，大模型廠商盈利路徑逐步清晰。

儘管春節AI紅包戰打得火熱，但科技網路大廠公司股價下跌，百度跌逾6%，阿里巴巴跌逾4%。分析認為，受行業稅負政策預期擾動、春節AI紅包大戰加劇競爭內捲、戰略業務投入帶來的短期盈利壓力，疊加年末資金避險及對高估值板塊的審慎情緒影響所致。

展望港股後勢，香港經濟日報報導，渣打北亞區投資總監鄭子豐指，估計短期恒指有機會達到27,000至27,500點。隨著1月美國CPI數據低於預期，聯準會的降息節奏預期可能會加快，為美元帶來下行壓力，從國際資金流向角度來看，或對港股利多。

面對馬年，香港財政司司長陳茂波20日在開市儀式稱，香港過去幾年已推動多輪改革以支持新科技公司上市，未來會繼續推動市場改革，例如檢視同股不同權框架，以吸引更多創科企業來港上市。港府會與各監管機構、交易所及業界共同探索更多提升市場發展的舉措。

在IPO進度上，港交所主席唐家成指出，今年以來已有24檔新股上市，集資額超過港幣870億元，目前有488家企業正排隊等候上市。他強調新股數量提升的同時，審核過程絕無鬆懈，確保香港是持續備受認可的高質素市場。

港股 香港 馬年

延伸閱讀

新北燈會試營運 15米巨型馬年主燈亮相…節慶氛圍濃

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

讀好書添好運…春節走春兼閱讀 新北市圖「借書就送烘爐地發財金」

馬上有錢花 黃敏惠揭曉馬年小提燈「馬上熊賀」限量開搶

相關新聞

港股AI、機器人 逆風飛翔…無懼紅盤日亂流

港股馬年首個交易日（20日）開低震盪，收跌近300點或1.1％。科技股走出分化行情，智譜、MiniMax等AI新貴暴漲，...

記憶體紅鏈 兩招大進擊…分食三星、美光等大餅

AI浪潮全面引爆記憶體市場，帶動缺貨與漲價潮急速蔓延。大陸記憶體晶片產業正處於由「國產替代」、「技術突圍」轉變的關鍵階段...

PCB業大擴張 迎增長機遇

近年來，AI應用的爆發，拉動了高階印刷電路板（PCB）市場需求，推動行業步入高景氣周期。機構認為，AI技術浪潮下算力需求...

京東人形訂單 暴增1.5倍

大陸四家機器人企業宇樹科技、魔法原子、銀河通用與松延動力在2026央視春晚上同台競技，也帶動機器人採購熱，當晚京東機器人...

智能入口 進入雙王時代

大陸人工智慧（AI）應用賽道在今年春節後競爭白熱化。數據顯示，字節跳動旗下的AI助理豆包App在蘋果App Store排...

資料中心、硬科技大戰開打

大陸氮化鎵（GaN）龍頭英諾賽科近日公告，其基於氮化鎵技術的功率晶片已開始向谷歌批量出貨，代表該公司正式大規模進軍資料中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。