港股AI、機器人 逆風飛翔…無懼紅盤日亂流

港股馬年首個交易日（20日）開低震盪，收跌近300點或1.1％。科技股走出分化行情，智譜、MiniMax等AI新貴暴漲，阿里、騰訊等傳統巨頭資金流出，資金偏好正從「綜合平台」轉向更純粹的AI應用標的。

然而，地緣政治升溫下，油價上漲，「兩桶油」中海油、中石油漲逾2%。同時，春晚效應下，大陸機器人股受追捧。

2026港股馬年開市小檔案

港股農曆新年假期後復市，恒生指數昨（20）日下跌292點，跌幅1.1%，收報26,413點；恒生科技指數下跌2.9%，收報5,211點。從市場表現觀察，石油、電力設備、AI應用、機器人概念股走強，而影視、科技網路股走弱。

大陸人形機器人春晚炫酷表演點燃港股投資者的熱情。20日機器人板塊的優必選一度上漲13%， 越疆一度飆升近23%。東吳證券認為，核心能力的長足進步是機器人在春晚再度出圈的關鍵，也是能夠真正從實驗室走向工廠的關鍵。

延續春節前強勢走勢，港股三檔AI大模型次新股繼續高歌猛進，再創新高。其中，智譜收漲42.72%、MINIMAX（稀宇科技）收漲14.52%、海致科技收漲28.42%。2月以來，智譜累計漲幅為220%。同期，MINIMAX累計漲幅105%。三大AI大模型次新股均創歷史新高。其中，智譜最新市值為港幣3,232億元，MINIMAX最新市值為港幣3,042億元， 海致科技最新市值為港幣617億元。

智譜日前啟動「算力合夥人」招募計劃，預計解決算力瓶頸、快速擴張服務能力，同時上調編程套餐「GLM Coding Plan」訂閱價格，反映行業定價邏輯正從「流量消耗」轉向「算力價值變現」，大模型廠商盈利路徑逐步清晰。

儘管春節AI紅包戰打得火熱，但科技網路大廠公司股價下跌，百度跌逾6%，阿里巴巴跌逾4%。分析認為，受行業稅負政策預期擾動、春節AI紅包大戰加劇競爭內捲、戰略業務投入帶來的短期盈利壓力，疊加年末資金避險及對高估值板塊的審慎情緒影響所致。

展望港股後勢，香港經濟日報報導，渣打北亞區投資總監鄭子豐指，估計短期恒指有機會達到27,000至27,500點。隨著1月美國CPI數據低於預期，聯準會的降息節奏預期可能會加快，為美元帶來下行壓力，從國際資金流向角度來看，或對港股利多。

面對馬年，香港財政司司長陳茂波20日在開市儀式稱，香港過去幾年已推動多輪改革以支持新科技公司上市，未來會繼續推動市場改革，例如檢視同股不同權框架，以吸引更多創科企業來港上市。港府會與各監管機構、交易所及業界共同探索更多提升市場發展的舉措。

在IPO進度上，港交所主席唐家成指出，今年以來已有24檔新股上市，集資額超過港幣870億元，目前有488家企業正排隊等候上市。他強調新股數量提升的同時，審核過程絕無鬆懈，確保香港是持續備受認可的高質素市場。