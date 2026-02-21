京東人形訂單 暴增1.5倍

大陸四家機器人企業宇樹科技、魔法原子、銀河通用與松延動力在2026央視春晚上同台競技，也帶動機器人採購熱，當晚京東機器人訂單量暴增150%。

大陸家庭人形機器人業者表示，近幾天到店諮詢量每天超過200人次，轉化率高達15%，目前已經訂了近百台；同時，多地商場也展售機器人，推動機器人進入家戶。

四家機器人公司今年在央視春晚分別亮相小品、武術、歌曲及微電影四大類節目，且展現動作難度升級：宇樹科技耍棍打醉拳、完成後空翻等動作；魔法原子人形機器人完成高難度「湯瑪士迴旋」動作；銀河通用機器人則展示旋轉核桃等細膩操作能力；松延動力人形機器人表演翻跟斗等動作。這些難度動作引起網友熱議，也助推機器人銷量。

京東消息稱，春晚開播兩小時（16日20時至22時），京東機器人搜索量較上期增長超300%，客服問詢量增長460%，訂單量增長150%。財聯社報導，宇樹科技CEO王興興表示，今年宇樹目標出貨量在1-2萬台左右。但他也指出，受限於具身智能大腦等技術瓶頸，人形機器人還處於應用早期。他也呼籲業內保持克制，理性競爭，避免惡意、無效的內捲，避免虧本賣機器人而把行業搞垮。

虎嗅網報導，在去年末的調研中則發現，大部分的具身智能整機廠商已經遭遇訂單不足，真實的市場需求不足以消化2025年的產能。因為機器人行業仍面臨現金流、規模化驗證與客戶信任等三個現實性問題。

機器人也已入駐零售賣場，住在北京的張先生對本報表示，他在通州灣里王府井賣場中擔任銀河通用機器人銷售員，也有展示產品販售，一台約人民幣20萬。他認為科技發展速度很快，但問及是否會採購，他說應該不會，「感覺功能不是很有用，而且性價比不高」。