智能入口 進入雙王時代

大陸人工智慧（AI）應用賽道在今年春節後競爭白熱化。數據顯示，字節跳動旗下的AI助理豆包App在蘋果App Store排名已反超阿里系的千問與螞蟻阿福，成功登頂第一。大陸AI已進入千問、豆包「雙王時代」。

春節前夕，包括騰訊元寶推出人民幣10億元現金紅包、百度文心助手開啟人民幣5億元紅包瓜分，各大平台試圖以流量補貼搶占AI入口，從吸引用戶進階到培養用戶習慣。其中千問跟豆包在這場爭奪戰中展露實力。

分析認為，爭奪戰讓市場嗅到大陸AI產業的兩大核心發展方向：一是以阿里為代表的「消費端落地」，依托生態實現AI的場景化、履約化；二是以字節為代表的「生產端革新」，依托流量實現AI的內容化、創意化。

阿里巴巴在除夕當日開源新一代大模型千問Qwen3.5-Plus，號稱性能媲美Gemini 3 Pro，登頂全球最強開源模型。並於大年初一凌晨，千問發布數據稱，大陸全國在春節期間超過1.3億人首次體驗AI購物，並說了50億次「千問幫我」，一躍成為國民級AI助手。

豆包20日披露數據顯示，2026年除夕當日，依托央視春晚平台，在大陸全國範圍內發放超10萬份科技好禮與現金紅包；用戶生成新春頭像超5,000萬張、撰寫祝福語逾1億條；此外，字節跳動在春節前推出AI影片生成大模型Seedance 2.0，震動美國電影界。