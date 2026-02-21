資料中心、硬科技大戰開打

大陸氮化鎵（GaN）龍頭英諾賽科近日公告，其基於氮化鎵技術的功率晶片已開始向谷歌批量出貨，代表該公司正式大規模進軍資料中心市場。分析指出，英諾賽科此時切入，意在搶占未來資料中心電源高壓直流升級的戰略制高點，圍繞資料中心能效的「硬科技」變革已展開。

在AI浪潮下，美國科技巨頭谷歌、微軟等近年宣布砸重資興建資料中心，其中電力問題成為挑戰。此前，宜普電源轉換公司（EPC）創始人兼首席執行官Alex Lidow曾指出，氮化鎵是低壓、高頻系統（從AI資料中心、人形機器人到自動駕駛汽車和雷射雷達）的理想選擇。

Alex Lidow強調，氮化鎵作為一種經濟高效的技術，已經在重塑負載點電源以及更多領域。

英諾賽科近日公告，公司旗下相關產品已完成在谷歌公司相關AI硬體平台的重要設計導入，並簽訂合規的供貨協議。