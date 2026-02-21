資料中心、硬科技大戰開打

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸氮化鎵（GaN）龍頭英諾賽科近日公告，其基於氮化鎵技術的功率晶片已開始向谷歌批量出貨，代表該公司正式大規模進軍資料中心市場。分析指出，英諾賽科此時切入，意在搶占未來資料中心電源高壓直流升級的戰略制高點，圍繞資料中心能效的「硬科技」變革已展開。

在AI浪潮下，美國科技巨頭谷歌、微軟等近年宣布砸重資興建資料中心，其中電力問題成為挑戰。此前，宜普電源轉換公司（EPC）創始人兼首席執行官Alex Lidow曾指出，氮化鎵是低壓、高頻系統（從AI資料中心、人形機器人到自動駕駛汽車和雷射雷達）的理想選擇。

Alex Lidow強調，氮化鎵作為一種經濟高效的技術，已經在重塑負載點電源以及更多領域。

英諾賽科近日公告，公司旗下相關產品已完成在谷歌公司相關AI硬體平台的重要設計導入，並簽訂合規的供貨協議。

電力 規模 人形機器人

延伸閱讀

1台要價63萬人民幣 「春晚同款」機器人被搶購一空

2025出貨量全球80％...誰在買中國人形機器人？大學與國企捧場居多

亞光超旺 寫最強元月

WSJ：中企Ipidea「有駭」國安 谷歌封殺網域

相關新聞

港股AI、機器人 逆風飛翔…無懼紅盤日亂流

港股馬年首個交易日（20日）開低震盪，收跌近300點或1.1％。科技股走出分化行情，智譜、MiniMax等AI新貴暴漲，...

記憶體紅鏈 兩招大進擊…分食三星、美光等大餅

AI浪潮全面引爆記憶體市場，帶動缺貨與漲價潮急速蔓延。大陸記憶體晶片產業正處於由「國產替代」、「技術突圍」轉變的關鍵階段...

PCB業大擴張 迎增長機遇

近年來，AI應用的爆發，拉動了高階印刷電路板（PCB）市場需求，推動行業步入高景氣周期。機構認為，AI技術浪潮下算力需求...

京東人形訂單 暴增1.5倍

大陸四家機器人企業宇樹科技、魔法原子、銀河通用與松延動力在2026央視春晚上同台競技，也帶動機器人採購熱，當晚京東機器人...

智能入口 進入雙王時代

大陸人工智慧（AI）應用賽道在今年春節後競爭白熱化。數據顯示，字節跳動旗下的AI助理豆包App在蘋果App Store排...

資料中心、硬科技大戰開打

大陸氮化鎵（GaN）龍頭英諾賽科近日公告，其基於氮化鎵技術的功率晶片已開始向谷歌批量出貨，代表該公司正式大規模進軍資料中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。