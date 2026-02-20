八名陸客遊俄羅斯貝加爾湖　車輛因冰面破裂沉沒

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
圖為一名漁夫正走過貝加爾湖岸邊結冰區。（本報資料照片）
春節期間，一輛載有八名大陸遊客的汽車，於今天稍早在俄羅斯貝加爾湖因冰面破裂墜湖沉沒，據報目前僅有一人逃生，搜救工作正在進行。

綜合大陸當地使館和央視新聞，當地時間20日，俄羅斯偵查委員會通報，一輛載有8人的汽車在貝加爾湖沉沒，搜救工作正在進行。

據指出，涉事車輛上載有1名俄羅斯司機和8名中國大陸遊客，目前僅救上1名大陸遊客。報導稱，該事件發生後，當地相關機構已經禁止汽車在貝加爾湖冰面行駛。

貝加爾湖位於俄羅斯西伯利亞東南部，是世界最深、蓄水量最大及最古老的淡水湖，過去在中國古代被稱為「北海」，也是西漢使節蘇武被匈奴流放牧羊的地方，近年吸引大量遊客。

不過，類似意外並非今年首例，上月底，中國大陸駐俄羅斯伊爾庫次克總領事館就曾發布提醒稱，提醒冬季赴俄羅斯貝加爾湖旅遊的大陸公民注意冰上行車安全，提高安全防範意識。

發布這則提醒是因為，今年1月28日，一輛載有遊客的汽車在貝加爾湖冰面上翻車，導致一名陸籍遊客死亡，4人受傷。

