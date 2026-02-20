港股馬年首交易日低開低收 港金繼續走高

快訊

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導

香港股市馬年低開低收，港府財政司長稱對馬年港股仍然樂觀。香港金市馬年首個交易報升，香港黃金交易所主席張德熙稱今年金價要挑戰六千美元。

馬年第一個交易日，香港股市復市，大盤低開低收。港股恒生指數馬年開市跌48點後，在科技股拖累下跌幅擴大，曾跌348點，低見26356點。恒生指數收報26413點，下跌292點。在地緣政治危機升溫下，油價上漲，大陸兩大石油股造好，中石油和中海油分別報升3.7%、2.2%。資金轉炒AI大模型概念股，智譜彈升43%，海致科技升28%。但恒生科技股指數跌2.9%，收報5211點。

港府財政司司長陳茂波在港交所馬年新春開市儀式致辭說，蛇年港股承接龍年的凌厲走勢，恒指累計上升近6500點，升幅達32%，是連續第二年錄得升幅。展望馬年，他市況感到樂觀，稱過去四個馬年之中，有三個均錄得升市，即使去年外圍環境風高浪急，但香港憑藉自由開放的投資環境及穩定的經貿金融政策，成功吸引國際投資者視為「安全港」，並增加對香港市場的配置。

香港金市在馬年首個交易日報升，香港黃金交易所數據顯示，馬年首個交易日九九金每両開市報46518港元，較蛇年收市價高93港元，收市升260港元，報46685元。這是港金連續兩個農曆年首日高收，但今年升幅不及去年。

香港黃金交易所主席張德熙說，近日美伊局勢緊張，將推動金價上升，若最終發生戰爭，金價稍為調整後將再度向上，今年第二季或第三季有機會挑戰每盎司6000美元。

張德熙出席香港黃金交易所馬年新春開市儀式時還說，上海黃金交易所參與新成立的「香港黃金中央清算系統」，有助提升交割可靠度，未來內地與香港實現黃金市場互聯互通是「指日可待」。

