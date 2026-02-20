去年港股日均成交金額破紀錄 港交所：488家企業等候上市
香港交易所主席唐家成今天表示，今年以來已有24家企業在港上市，目前仍有488家等候上市。
港交所在馬年首個交易日舉行開市儀式，唐家成致詞時向媒體公布了以上訊息，並強調在新股上市數量提升的同時，審核過程絕無鬆懈。
他並說，去年港股的日均成交金額破紀錄地接近港幣2500億元（約合新台幣1兆元），而今年1月的日均成交金額已超過2780億元。
在同一場合上，財政司司長陳茂波表示，今年海外環境仍然複雜多變，波動難免，但只要香港秉持開放公平的市場環境，不斷推動市場改革，做好市場基建和發展，管理和應對各項風險，必能跨越險阻，向前邁進。
他說，科技變革正加速演變，人工智慧、生命科技，以至量子計算，正重塑經濟體的競爭力，也深刻影響股票市場的發展和估值。
