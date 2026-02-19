快訊

國中生鞭炮炸貓…關籠鍊栓環境髒亂 網怒轟「扯爆！」

中橫初二傳憾事…一家四口機車出遊 58歲母跌落山溝頭部重創不治

印度大學疑把中國機器狗說成自研遭打臉 AI峰會攤位慘遭斷電清場

2026年人民幣預期升值 中國出境旅遊笑入境旅遊愁

中央社／ 台北19日電

2026年中國擁有史上最長的9天春節假期，熱門出境遊產品1月時已一位難求。隨著人民幣預期升值，中國民眾出外旅遊成本下降，但外國人赴中國旅遊成本則增加，對中國飯店業及接待外國人的旅遊業是一大考驗。

在岸人民幣滙率過去一年顯著回升，從2025年年初約7.3元兌1美元一路攀升，至2025年底更升破7元大關，累計升值約4.43%，終結了2022至2024年連續3年兌美元貶值的趨勢，並創5年來最大年度升幅。

踏入2026年，多家國際投行和機構一致看好人民幣會持續升值，甚至預測滙率將觸及6.7至6.8區間。

人民幣升值對中國民眾出境旅遊大有裨益。以人民幣兌美元由7.3升至6.8計算，中國遊客出國消費相當於打了93折；反觀外國人到中國旅遊，成本則增加了約7%，即同樣拿1000美元換匯，會比以前少了人民幣500元。

微信公眾號「北風窗」刊文提到，一名中國某飯店高管今年1月間表示，去年1月已有不少春節前後的訂單（去年中國春節假期是1月底至2月初），但今年1月訂單卻斷崖式下跌，心裡不禁發慌。

文中提到，2026年中國旅遊業的競爭對手不再是「隔壁省分」，而是全球匯率處於低檔的國家。過去2年中國打開國門，用免簽政策向世界釋出善意，很多外國人赴中國旅遊，省下幾十甚至上百美元的簽證費。

但現在匯率上漲，對於一個精打細算的背包客，或者帶著全家出遊的美國中產階層來說，便會算清楚這筆帳，每晚飯店、吃飯、乘車、購物都貴了。

文中表示，價格優勢下降，剩下的是赤裸裸的體驗比併。同時出現一種殘酷現實，就是外國人猶豫是否到中國旅遊，但中國人尤其是有消費能力的一群，當他們發現到東南亞比到三亞、江浙滬划算，便會毫不遲疑收拾行李前往機場。

人民幣 國旅 外國人

延伸閱讀

春節送禮「暗藏地雷」 帶境外肉製品入境 最重可罰百萬

陸客春節旅遊湧向港澳 澳門酒店房價最多漲6倍

別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心

英邊境管制趨嚴：雙重國籍者若無有效英國護照 禁止入境

相關新聞

熊貓IP圈粉 成都練出「國際範」進出口破7000億

成都的「國際範兒」如何練成？原來是靠著熊貓推一把。2025年前10個月，成都依托獨特的熊貓文化IP，實現貨物貿易進出口額...

人工培育鑽石占全球逾4成市場 豫小城變身鑽石之都

如果說全球近半鑽石產自中國一個小縣城，大家能相信嗎？事實就是如此，雖然這裡說的鑽石並非從礦場開採的天然鑽石，而是在工廠「...

陸70城房價 1月跌幅趨緩

大陸國家統計局昨（13）日公布，1月全大陸70個大中城市房價數據，大陸國家統計局城市司首席統計師王中華解讀，1月70個大...

A股封關…三指數蛇年風光 人民幣升值5.1%

蛇年A股昨（13）日封關，三大指數集體下挫。滬指跌1.3%，收4,082點，失守4,100點，不過三大指數蛇年年線收紅，...

字節跳動晶片團隊 擴至千人

字節跳動持續推進自研晶片戰略，晶片團隊整體規模近期已擴充至千人以上。僅AI晶片方向的研發人員就超過500人、中央處理器（...

陸1月CPI增速 探近三月低點

大陸國家統計局昨（11）日發布最新數據顯示，1月消費者物價指數（CPI）年升0.2%，低於預期，為近三個月低點；生產者物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。