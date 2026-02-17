快訊

初一「馬」力全開！春節大樂透幸運數字出爐 大小紅包獎號一次看

澎湖縣長陳光復摔下樓梯顱內出血…轉診高榮開腦手術 未來3天是關鍵

初二回娘家天氣曝！北部涼冷局部低溫13度 這日起回溫中南部上看28度

僅成立5年科技公司「土豪式年終」最高25個月 捐10員工母校破4億元

香港01／ 撰文：盧詩文
深圳3D列印企業拓竹科技（Bambu Lab）。 圖／Bambu Lab 3D臉書
深圳3D列印企業拓竹科技（Bambu Lab）。 圖／Bambu Lab 3D臉書

年關前，深圳科技圈再次爆出令人稱羨的「重磅炸彈」。深圳本地3D列印企業拓竹科技（Bambu Lab）2025年的年終獎總額較去年增長超過50%，其中個別員工的獎金金額最高突破200萬元人民幣（約908萬元新台幣）。

據《界面新聞》報導，深圳3D列印公司拓竹科技2025年年終獎發放總額較2024年增長超過50%。其中，在員工年終激勵中，獎金金額和折算月份最高值分別超過200萬元人民幣和25個月。

這種「土豪式」的派錢方式，並非空穴來風。據了解，拓竹科技成立於2020年，創始人為陶冶，其核心團隊來自大疆等知名科技企業。

公開資料顯示，2024年的營收已達55億至60億元人民幣，淨利潤接近20億元人民幣，其全球銷售額位居行業第一。2025年，拓竹科技成為全球消費級3D列印市場佔有率第一的企業。

據此前報導，1月27日，拓竹科技宣布設立「2026母校基金」，向10所員工母校捐贈超過1億元人民幣（約4.5億元新台幣）。入選高校包括電子科技大學、哈爾濱工業大學、華南理工大學、華中科技大學、上海交通大學、深圳職業技術大學、西安交通大學、香港科技大學、中國科學技術大學和中國美術學院。

延伸閱讀：

深圳科技公司給員工母校1億「年終獎」感謝培養引熱議

河南礦山向員工發1億元年終獎 還能現場數錢「所數即所得」

文章授權轉載自《香港01》

深圳 3D列印 年終獎金

延伸閱讀

他赴深圳投資製鞋廠還想置產卻迷上女員工 正宮親至大陸與先生談判

挺AI獨行俠 深圳培育千家「1人公司」將建成10個大型OPC社區

春節前夕迎高峰！陸客搶買黃金 深圳水貝市場客流大增30%

再出手整治黃金市場 深圳：禁止預定價交易、使用「買金賺大錢」宣傳

相關新聞

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

在央視2026年春晚舞台上，宇樹科技作為春晚機器人合作夥伴第三次登台亮相，演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度...

僅成立5年科技公司「土豪式年終」最高25個月 捐10員工母校破4億元

年關前，深圳科技圈再次爆出令人稱羨的「重磅炸彈」。深圳本地3D列印企業拓竹科技（Bambu Lab）2025年的年終獎總額較去年增長超過50%，其中個別員工的獎金金額最高突破...

美電影界抗議 字節將採取措施避免Seedance 2.0侵權

大陸科技公司位字節跳動（ByteDance）2月16日表示，將採取措施防止其AI影片生成模型Seedance 2.0 未...

陸70城房價 1月跌幅趨緩

大陸國家統計局昨（13）日公布，1月全大陸70個大中城市房價數據，大陸國家統計局城市司首席統計師王中華解讀，1月70個大...

A股封關…三指數蛇年風光 人民幣升值5.1%

蛇年A股昨（13）日封關，三大指數集體下挫。滬指跌1.3%，收4,082點，失守4,100點，不過三大指數蛇年年線收紅，...

字節跳動晶片團隊 擴至千人

字節跳動持續推進自研晶片戰略，晶片團隊整體規模近期已擴充至千人以上。僅AI晶片方向的研發人員就超過500人、中央處理器（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。