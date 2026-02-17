春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

央視2026年春晚舞台上，宇樹科技作為春晚機器人合作夥伴第三次登台亮相，演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。大陸官媒評論：機器人進化太快；而大陸網友則評論：機器人太多，人味兒少了。

據財聯社，表演結束後，宇樹科技創始人王興興表示，此次參演的G1與H2人形機器人，其核心亮點在於全自主集群控制技術的首次亮相，實現全球第一次集群快速跑位。數十台機器人在舞台上毋須外部定位輔助，完全依靠機載傳感器實時感知環境、自主規劃路徑、動態調整隊形，並能在跑偏或受干擾後全自動恢復，實現了從快速跑位、對招到動作執行的全程全自主協同。

王興興預計，今年全世界人形機器人的出貨量至少達到幾萬台，宇樹科技的目標出貨量在1至2萬台左右。但他也指出，受限於具身智能大腦等技術瓶頸，人形機器人還處於應用早期。

他表示，目前的具身智能大腦還不夠通用，仍需針對具體場景進行專門的編程。但對於普通家庭而言，每家每戶的具體條件千差萬別，不可能為每個家庭單獨寫一套程式。因此，距離人形機器人在大眾市場的大規模應用，仍然相對早期。

對於機器人領域的同質化競爭，王興興表示，隨着愈來愈多的資源和資金湧入這個行業，導致同質化競爭成為非常嚴重的問題。他倡議大家還是要保持克制，理性競爭，避免惡意、無效的內捲。如果最後大家都開始虧本賣機器人，反而會把整個行業做垮。

談及今年的技術研發重點，王興興介紹，具身智能模型、硬體生產製造、產品的落地這三方面都會積極推動。他再次重申了具身智能模型的重要性。具身機器人的大腦，依然缺少明顯的技術突破。最期待的是模型層面能取得進展，讓機器人的用途更廣、落地能力更強。

另據網媒香港01，繼去年宇樹科技機器人登上央視春晚後，今年丙午馬年除夕夜，央視春晚迎來更多的機器人演員。數據顯示，春晚開播僅兩小時，京東平台上與機械人相關的搜索量環比增長超過300%，客服問詢量增長460%，訂單量更飆升150%，新增訂單覆蓋大陸逾百座城市，從一線城市到縣域均有分布。社交平台上，網友更讚「機械人進步太快了」、「希望每年都來」，還有人感嘆：「去年還只會轉手絹，今年已經會後空翻，太震驚了！」

