分析師：AI領域北京加速追趕 將形成中國科技圈

中國在人工智慧（AI）領域迅速進展，讓目前居市場主導地位的美國備感威脅。分析師示警，中國將科技實力結合成本與供應鏈優勢，很可能5到10年會看到「中國科技圈」浮現。

中國在去年的央視春晚節目推出機器人大跳秧歌舞的表演，這回2026年央視春晚進一步升級為機器人表演武術，不僅有踢腿、揮拳、前後空翻等基本動作，還秀出雙節棍、醉拳等高難度招式並與武術學校真人同台演出，有網友直呼動作比去年更「絲滑」。

葛林（Rory Green）是總部設於倫敦宏觀經濟預測諮詢公司TS Lombard的首席中國經濟分析師。他在財經新聞網CNBC的節目裡表示，美國在科技與AI領域「公認的壟斷地位」已被中國打破。

葛林說：「我認為中國的科技衝擊才剛剛開始。這不僅僅是AI、DeepSeek和電動車，中國正非常迅速地向價值鏈上游邁進……這是歷史上首次有新興市場經濟體站在科學與科技的最前排。」

葛林指出，靠龐大供應鏈支撐下，中國正把主宰市場等級的科技與新興市場相對低廉的生產成本相結合，再加上醉心科技的領導人習近平大舉向相關領域砸錢，種種結合形成強大推力，正以迅猛之勢加速中國科技發展。

CNBC指出，北京去年悄然推出一項規模約600億人民幣的國家級人工智慧基金，並推動名為「AI+」的計畫，將人工智慧技術整合到經濟、產業與社會各層面。

在AI「軍備競賽」裡，中國正迅速追趕美國，利用本土晶片開發高度先進的模型，尤其透過大規模的華為晶片叢集和低廉且充足的能源作為支撐。儘管美國晶片巨頭輝達（Nvidia）被視為訓練AI模型之用半導體的「黃金標準」，華為正透過串連更大量晶片並利用更便宜的電力來擴大算力規模，從而縮小差距。

葛林指出，拜全球第二大經濟體端出價廉物美科技產品對開發中國家可能更具吸引力之賜，很容易就能形成一個所謂「中國科技圈」。

他說：「中國是世界大多數國家最大貿易夥伴，尤其新興經濟體。試想若這種情況在科技領域重演的景況。」葛林表示，一些在國安層面對北京沒有顧慮的開發中國家，可輕易在「華為5G、電池、太陽能板、AI等低廉中國科技外帶低成本人民幣融資」與「高成本美歐同等方案」之間做出選擇。

他說：「我認為在5到10年內，外界看到的景況很可能是全球大多數人都在使用中國技術堆疊的科技。」

Google DeepMind是全球領先AI實驗室之一。GoogleDeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）今年1月告訴CNBC，中國的AI模型可能僅落後美國與西方競爭對手「幾個月」，在相關科技領域的實力「比我們一、兩年前所想的還要接近」。