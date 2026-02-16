快訊

陸客春節旅遊湧向港澳 澳門酒店房價最多漲6倍

中央社／ 香港16日電
飯店示意圖。圖／pakutaso
飯店示意圖。圖／pakutaso

大批中國大陸民眾趁著春節假期到香港澳門遊玩，加上其他海外旅客，港澳兩地昨天起擠滿了遊客，零售和酒店業頗為受惠，其中香港觀光區尖沙咀一些精品店出現人龍，澳門一些酒店房價更比平常最多漲了6倍。

據香港入境事務的統計，昨天有13.5萬人次中國大陸旅客經陸路口岸進入香港；澳門旅遊局局長文綺華也預料，春節長假期間，赴澳的日均陸客量可達到15.8萬至17.5萬人次。

綜合各方訊息，港澳昨天各有10多萬陸客入境，令兩地的零售及酒店業頗為受惠。比如，香港尖沙咀廣東道的一些國際服飾和手袋名店出現人龍，是近幾年來少有的情況。

來自廣州的旅客汪小姐向本地媒體說，他們一家6口首次來港過年，預定年初二離開；她說，香港春節氣氛不錯，已在港消費了約港幣5萬元（新台幣20萬元）。

多年前，廣東道的國際品牌名店經常出現陸客人龍，但2019年香港爆發「反送中」運動及2020年出現COVID-19疫情後，陸客開始消失，本地觀光業一片死寂，名店的生意也變得門可羅雀。

疫情之後，香港社會逐漸恢復，訪港陸客開始增加，而這次春節假期頗長，預料人數稍多於去年同期。

香港旅遊發展局昨天也公布，上月訪港旅客為481萬人次，較去年同月增加1%，期間非大陸旅客有117萬人次，大增15%。

至於澳門，進入農曆年，當地旅遊市場熱度驟升，多家酒店預訂爆滿。據報導，當地上葡京酒店年初一的房價為2305澳門元（新台幣9220元），隨後每晚房價在4311至9190澳門元（新台幣3萬6760元）之間，以後者計算，較平常房價高出6倍。

隨著大批陸客往訪，澳門各賭場也可望受惠。

