港媒：中國超級智庫國經中心涉違紀 趨式微

中央社／ 香港16日電

港媒報導，中國國際經濟交流中心疑因違紀問題，業務主管單位已由國家發展和改革委員會變為中國社會科學院，顯示這個一度被視為「中國超級智庫」的組織已經式微。

星島日報今天報導，國經中心是於2008年國際金融海嘯爆發後翌年成立的，創始人是中國國務院前副總理曾培炎，副理事長和常務理事團隊囊括中國政商學界一大批在任和退休的部長級官員、央企老總，香港中文大學前校長劉遵義及商界大老馮國經也曾擔任副理事長。

國經中心成立之初，標榜獨立於政府，沒有國家財政預算撥款，只使用了人民幣5億元會費作為研究基金，以彰顯公信力和獨立性，也因此被視為「中國超級智庫」，在中國海內外聲名鵲起。

但去年5月，國經中心理事長畢井泉（曾任國務院副秘書長、國家食品藥品監督管理總局局長）落馬；今年1月，國經中心業務主管單位由發改委變為社科院，社科院副秘書長馬援兼任中心黨委書記。

報導指出，1月17日，中國社科院在北京舉行國經中心工作座談會，院長高翔主持會議並講話。會議指出，社科院黨組將「堅決扛起政治責任」，全面加強國經中心政治建設，「要把紀律建設擺在突出位置，把制度建起來、紀律嚴起來、規矩立起來」。

報導表示，這次座談會所發出的新聞稿，在在顯示國經中心「在紀律規矩方面出了問題」。

報導引述陸媒透露，國經中心多年來承接地方政府課題並收取諮詢服務費，過程中「存在一些可能不合規的爭議」，而一些在國經中心任職的退休高幹已經退回所取費用，當中不乏金額巨大的情況。

報導分析，國經中心經此變故，眼下既受到官方加強管理，也因畢井泉出事而群龍無首；國經中心劃歸社科院這個意識形態重鎮管轄之後，已經不再具備之前所標榜的獨立性，也標誌着這個「超級智庫」的式微。

智庫

