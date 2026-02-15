春節前夕迎高峰！陸客搶買黃金 深圳水貝市場客流大增30%

春節前夕，全大陸知名的黃金珠寶集散地─深圳水貝市場迎來業務高峰，深圳水貝春節不打烊，不少門市迎來新客流，有不少外省市遊客專程搭飛機來深圳買黃金，甚至把水貝市場列為深圳必遊打卡目的地。

一財網報導，某水貝黃金門市負責人表示，近期忙瘋了，門市客流量年增超過30%。專家指出，春節購物需求加上連續假期，推動黃金消費呈現價量齊升態勢。

水貝市場另一個受到關注的是非法黃金交易，水貝市場知名金店─杰我睿出現兌付困難，爆雷金額高達人民幣133億元，引起各方高度關注，深圳宣布嚴格的監管措施。

深圳市地方金融管理局等十部門2月13日聯合發布《關於進一步規範黃金市場經營行為的公開提示》（簡稱《公開提示》），針對企業、個人及金融機構等黃金相關業務，明確劃定規範要求和禁止性行為。

在業內人士看來，《公開提示》對黃金市場劃定了多條紅線，相關的爆雷事件有望在源頭上得到控制，商家們普遍提高風險意識，相關部門也加強巡查監管。

水貝市場某黃金回收店負責人表示，《公開提示》對於金融機構及非銀行支付機構劃定兩條紅線，特別是金融機構、非銀行支付機構不得為未經依法設立或者從事非法經營活動的商戶提供服務，不得開展非法黃金活動宣傳，不得為非法黃金活動宣傳提供便利，這條紅線得到落實，會給相關的私營黃金平台帶來很大的衝擊。

早在2025年11月，深圳市委金融辦下屬部門防範和打擊非法金融活動專責小組辦公室（金融打非辦）曾發佈關於警惕黃金經營領域非法金融活動的風險提示，列示了三個非法案例。經過類似的事件後，多數深圳水貝商家在監管升級背景下，正從被動應對轉向主動合規。

一位金店負責人指出，希望相關事件能儘快得到妥善處理，儘快恢復水貝市場的聲譽，對於普通消費者而言，你永遠買不到低點，也永遠賣不到最高點，要買就要找實體商家，黃金實物拿在手上，也不會那麼容易上當。